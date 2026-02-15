Меню
5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец»

15 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Шикарный актер, который каждый раз доказывает миру свою разноплановость.

Он стал символом благородства в кольчуге, но не застрял в образе. Вигго Мортенсен доказал, что за Арагорном скрывается куда больше — актёр, режиссёр, поэт, человек, способный прожить любую роль так, будто речь идёт о его собственной жизни.

После «Властелина колец» он мог бы почивать на лаврах, но выбрал другое — идти дальше, вглубь, туда, где не нужно быть героем, чтобы оставаться великим.

«Властелин колец»: путь от следопыта к королю

Арагорн сделал Мортенсена бессмертным — в культурном смысле. Но то, как он сыграл этого героя, вывело трилогию Джексона из жанра фэнтези в эпос о человеческой душе.

Его Арагорн не позирует, не блистает, а сомневается, боится, взрослеет. Вигго учился владеть мечом, ездил верхом, жил в походных условиях — и именно эта аскеза подарила персонажу правду.

«Оправданная жестокость»: двойная жизнь обыкновенного человека

В фильме Дэвида Кроненберга Мортенсен впервые показал другую сторону — внутреннюю тьму. Его герой кажется тихим владельцем закусочной, пока случай не вскрывает прошлое, полное крови.

Здесь актёр почти не говорит — всё делает взгляд. Молчание, в котором живёт насилие, страшнее любого действия.

«Порок на экспорт»: русский след

Во втором фильме с Кроненбергом он стал Николаем Лужиным — шофёром в лондонской мафии с душой самурая. Ради роли Вигго изучал русский, символику тюремных татуировок, систему жестов преступного мира.

Его сцена в бане — одна из самых напряжённых в истории кино. За этот образ он получил номинацию на «Оскар» — и бесконечное уважение критиков.

«Капитан Фантастик»: отец, который строит свой мир

Бен из «Капитана Фантастика» — противоположность всем его прежним героям. Вместо меча — философия, вместо битв — споры о воспитании. Мортенсен играет отца, растящего шестерых детей в глуши, и его искренность пробивает сильнее любого боевика. За эту роль он снова был номинирован на «Оскар».

«Зелёная книга»: дорога к человечности

В роли простого водителя Тони Липа он стал зеркалом Америки 60-х. Грубоватый, смешной, упрямый, он проходит путь от предвзятости к пониманию — и заставляет поверить в возможность перемен. Третий «Оскар»-номинант в карьере Вигго стал его самой человечной ролью.

И если Арагорн был его королём, то остальные герои — его душой. Мортенсен давно вышел из тени Средиземья, но продолжает доказывать: истинное величие актёра — не в мечах и тронах, а в умении быть живым в каждом кадре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Оправданная жестокость» (2005), «Порок на экспорт» (2007), «Капитан Фантастик» (2016), «Зелёная книга» (2018)
Екатерина Адамова
