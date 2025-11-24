Меню
Киноафиша Статьи От «Семи самураев» до «Терминатора»: 7 фильмов с идеальными 100% Rotten Tomatoes — критики не нашли ни одной ошибки

24 ноября 2025 11:50
Кадры из фильмов «Семь самураев» (1954), «Филадельфийская история» (1940), «Человек на канате» (2008)

Эти картины получили безупречную оценку профессиональных рецензентов.

Мы уже привыкли к тому, что даже самые великие фильмы нет-нет, да и находят пару недовольных рецензентов. Но эти 7 картин выдержали проверку временем и получили 100% на Rotten Tomatoes — показатель, которого почти невозможно добиться.

В подборке — классика и современные работы, объединённые одним: безукоризненным отношением критиков.

«Семь самураев» (Seven Samurai, 1954)

Эпический фильм Акиры Куросавы, где крестьяне нанимают ронинов, чтобы спасти урожай от разбойников. История о чести, взаимовыручке и цене защиты.

Масштабные батальные сцены, продуманная драматургия и персонажи, которые давно стали архетипами мирового кино.

«Семь самураев»

«12 разгневанных мужчин» (12 Angry Men, 1957)

Двенадцать присяжных, один обвиняемый подросток и один мужчина, сомневающийся в виновности. Картина полностью держится на диалогах и невероятно точно показывает, как предубеждения влияют на решения взрослых людей.

Камерный фильм, который давно разобран на цитаты.

«М убийца» (M, 1931)

Жуткий и напряжённый триллер Фрица Ланга о городе, охваченном паникой из-за маньяка. Полиция давит на преступный мир, чтобы поймать убийцу, и начинается гонка, в которой нет положительных героев.

Картина поражает атмосферой, работой со звуком и образом главного злодея.

«Филадельфийская история» (The Philadelphia Story, 1940)

Светская львица готовится к свадьбе, но в её жизнь возвращается бывший муж — и тут же появляется журналист, которому поручили написать о торжестве.

Искромётная комедия отношений с Кэтрин Хепбёрн, Кэри Грантом и Джеймсом Стюартом — экран просто искрит от диалогов.

«Филадельфийская история»

«Поющие под дождём» (Singin’ in the Rain, 1952)

Киноиндустрия переживает переход от немого кино к звуковому, а актёрам приходится заново учиться существовать перед камерой. Один из самых энергичных и любимых мюзиклов, где каждый номер — маленький фильм внутри фильма.

Классика Голливуда, которую называют лучшим мюзиклом XX века.

«Терминатор» (The Terminator, 1984)

Жёсткая фантастика и один из главных фильмов 1980-х. Киборг-убийца прибывает из будущего, чтобы устранить Сару Коннор.

За ней следует солдат сопротивления, и начинается охота, которая навсегда изменила жанр научной фантастики. Кэмерон создал мир, выдержавший десятилетия.

«Человек на канате» (Man on Wire, 2008)

Художественно выстроенная реконструкция реального трюка канатоходца Филиппа Пети, который прошёл между башнями Всемирного торгового центра.

Картина подаёт событие как дерзкую операцию с подготовкой, планами и ощущением риска на каждом шагу.

«Человек на канате»

Также прочитайте: Тихие премьеры без миллиардных бюджетов, которые советует каждый второй блогер: эти 3 новинки хвалят чаще остальных

Фото: Кадры из фильмов «Семь самураев» (1954), «Филадельфийская история» (1940), «Человек на канате» (2008)
Анна Адамайтес
