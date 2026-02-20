От сценариста «Метода», «Хрустального» и «Трассы»: «Союз Спасения» с Колесниковым — историческая драма, которую легко проглотить за выходные

Если вам зашли «Метод», «Хрустальный» и «Трасса», есть повод обратить внимание на ещё одну работу Олега Маловичко. Речь о сериале «Союз Спасения. Время гнева» 2022 года с рейтингом 7,3 на Кинопоиске. Это историческая драма о декабристах, но по напряжению и внутренним конфликтам она ближе к современным триллерам, чем к школьному учебнику.

Проект стал расширенной версией фильма «Союз спасения» 2019 года. Режиссёры Никита Высоцкий и Илья Лебедев охватывают период с 1814 по 1826 год — от победы над Наполеоном до казней руководителей восстания.

Центр истории — офицеры, прошедшие войну и вернувшиеся в страну, где свобода осталась лишь на бумаге. Кульминация — 14 декабря 1825 года и события на Сенатской площади.

В главных ролях Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Янковский, Виталий Кищенко ,Иван Колесников. Масштабные массовые сцены, тщательно воссозданная военная форма и сильная актёрская игра работают на главное — показать людей, которые были уверены, что действуют во имя будущего.

Сериал не выносит приговоров и не раздаёт готовых ответов. Он оставляет зрителя наедине с вопросом: что важнее — благие цели или способы их достижения. И в этом его главное попадание.