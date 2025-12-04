От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом

Большая политика, спецслужбы и скрытые сделки на фоне реальных событий 1986 года.

Сериал «Ничья в пользу КГБ» готовится к показу на канале НТВ и уже сейчас выглядит одним из самых глобальных проектов будущего сезона.

Восемь серий посвящены закулисной борьбе спецслужб СССР и США накануне встречи Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Рейкьявике в 1986 году.

Режиссёром проекта выступил Михаил Вассербаум, который работает над сериалом «Первый отдел 5». Проект находится в производстве, премьеру на НТВ ожидают не ранее 2026 года.

Исторический фон и точка напряжения

Действие начинается в Вашингтоне, где директор ЦРУ получает задачу сорвать предстоящие переговоры в Исландии.

Прекращение гонки вооружений грозит американскому военно-промышленному комплексу многомиллиардными потерями, и потому дипломатический успех должен быть уничтожен ещё до начала саммита.

Параллельно в Москве происходит ограбление ювелирного магазина, во время которого преступники похищают портфель сотрудника посольства США с документами резидентуры и письмом советского учёного, готового передать секретные разработки в обмен на выезд за границу.

Частное преступление быстро становится частью глобальной политической схемы.

Герои между приказом и личным выбором

Главные роли исполняют Денис Нурулин и Илья Шакунов. Нурулин играет майора КГБ Григорьева, Шакунов — директора ЦРУ Тирнана.

Они оказываются втянутыми в цепь решений по разные стороны противостояния, где цена ошибки измеряется не карьерой, а международными последствиями.

В проекте также заняты Даниил Степанов, Герман Чернов, Петар Зекавица, Екатерина Домашенко, Алиса Горшкова и другие.

Логичное продолжение линии Вассербаума

После «Первого отдела» и «Комитета» Михаил Вассербаум уходит от уличного криминала к международному уровню. Если раньше в фокусе были следственные кабинеты и городская преступность, то теперь в центре — дипломатия, спецоперации и давление больших систем.

Чем сериал будет интересен зрителю НТВ

«Ничья в пользу КГБ» делает ставку на столкновение стратегий, интересов и характеров. Здесь нет одного «главного злодея» — каждая сторона действует в рамках своей логики, а итоговые решения принимаются в условиях дефицита информации и времени.

Формат восьмисерийного сериала позволяет развивать сюжет без спешки, уделяя внимание и политической интриге, и судьбам отдельных персонажей.

