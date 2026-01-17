От пропавших детей до банд 70-х: 6 российских сериалов 2026 года, которые обещают самый жесткий детективный сезон

Вот что нас ждет в ближайшие месяцы.

Российский детектив в 2026 году снова выходит в форму. Каналы и платформы делают ставку не только на запутанные дела, но и на новых, нестандартных сыщиков, у которых за плечами свои драмы, слабости и личные счеты. Именно это и делает будущие премьеры особенно любопытными.

«Похищение»

Один из самых напряженных проектов года. В центре истории — пропажа пятилетнего внука знаменитого дирижера, за которым стоят слишком влиятельные люди. Капитан полиции Аглая Мезенцева и жесткий следователь Косинский идут к правде разными путями, и каждый шаг разрушает привычный порядок их жизней.

«Фейк»

Современный детектив о том, как преступление может происходить не на улице, а в сети. Учительница Рита становится жертвой онлайн-сталкера, который методично уничтожает ее репутацию. Чем дальше она заходит в поисках анонима, тем яснее становится, что враг может быть совсем рядом.

«Айда»

Сериал, основанный на реальных событиях казанских банд 70-х годов. Здесь преступления расследует не только милиция, но и сама улица. Молодой парень Гриша оказывается внутри жестокой системы, а милиционер Никонов пытается остановить то, что грозит выйти из-под контроля.

«Псы и волки»

Комедийный детектив с духом девяностых. Бандит Магабан и бывший полицейский Брюс вынуждены объединиться, когда их обоих подозревают в двойном убийстве. Их расследование больше похоже на хаос, но именно в нем и рождается правда.

«Околоточный»

Исторический детектив о провинциальном городе конца XIX века. Офицер Хватов и дерзкая графиня Ольга ищут убийц целой семьи и вскрывают опасные тайны местной элиты, пишет Global Cinema.

«Холод»

История о женщине, которая превращается в собственного следователя. Потеряв семью и оказавшись за решеткой, она начинает путь мести и охоты за настоящими виновниками трагедии.

2026 год обещает стать для российского детектива временем смелых историй и новых героев, которым зрители будут сопереживать не меньше, чем самим преступлениям.

