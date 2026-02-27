Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»

Детективных сериалов много не бывает. На самом деле практически каждый день выходят новинки кино с интересными сюжетами. Сегодня расскажу про новинку под названием «Законник», которую стоит посмотреть из-за хорошего сюжета и прекрасного актерского состава.

Итак, в центре событий находится мужчина средних лет по имени Кирилл. Только вот его жизнь стремительно катится под откос. Дело в том, что последние годы он просто существует, а не живет. Словом, все время мужчина просто оплакивает свое прошлое, а точнее дочь. И вот вдруг он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить.

Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть. Три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам, за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

Проект создан командой Тимура Вайнштейн, то есть некий флер «Невского» будет все-таки присущ картине, как и острые сюжетные линии, и интересные повороты.

Отдельно выделю актеров. В проекте участвуют Роман Маякин, Александр Устюгов и Аглая Шиловская. Эти артисты уже известны своей прекрасной игрой, значит скучать нам не придется. Ну и очень интересно, как звезда «Ментовских войн» Устюгов справится с ролью криминального авторитета, который предложит герою непростую сделку.