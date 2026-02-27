Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»

Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»

27 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Законник»

Александр Устюгов порадует неожиданным перевоплощением. 

Детективных сериалов много не бывает. На самом деле практически каждый день выходят новинки кино с интересными сюжетами. Сегодня расскажу про новинку под названием «Законник», которую стоит посмотреть из-за хорошего сюжета и прекрасного актерского состава.

Итак, в центре событий находится мужчина средних лет по имени Кирилл. Только вот его жизнь стремительно катится под откос. Дело в том, что последние годы он просто существует, а не живет. Словом, все время мужчина просто оплакивает свое прошлое, а точнее дочь. И вот вдруг он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить.

Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть. Три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам, за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

Проект создан командой Тимура Вайнштейн, то есть некий флер «Невского» будет все-таки присущ картине, как и острые сюжетные линии, и интересные повороты.

Отдельно выделю актеров. В проекте участвуют Роман Маякин, Александр Устюгов и Аглая Шиловская. Эти артисты уже известны своей прекрасной игрой, значит скучать нам не придется. Ну и очень интересно, как звезда «Ментовских войн» Устюгов справится с ролью криминального авторитета, который предложит герою непростую сделку.

Фото: Кадр из сериала «Законник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Читать дальше 27 февраля 2026
Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли Читать дальше 27 февраля 2026
Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Читать дальше 27 февраля 2026
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта Читать дальше 27 февраля 2026
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Читать дальше 27 февраля 2026
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела» Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела» Читать дальше 26 февраля 2026
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко Читать дальше 26 февраля 2026
Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше