Киноафиша Статьи От Петра I до Второй мировой: 7 российских исторических сериалов, которые не уступают западным хитам

От Петра I до Второй мировой: 7 российских исторических сериалов, которые не уступают западным хитам

31 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Великая»

Костюмы, интриги и судьбы. Эти киноленты цепляют надолго.

Российские исторические сериалы давно перестали быть «вторым эшелоном». За последние годы вышло сразу несколько проектов, которые по уровню постановки, драматургии и актерской работы спокойно конкурируют с зарубежными хитами.

Это сериалы, где прошлое показано не как парад портретов, а как живая и часто жесткая реальность. Собрали 7 российских исторических проектов, которые смотрятся на одном дыхании и точно не уступают иностранным аналогам.

«Великая»

Сериал о восхождении Екатерины II без иронии и гротеска. Это история власти как тяжелого труда, где личные чувства быстро становятся помехой. Проект выделяется масштабной постановкой и вниманием к деталям эпохи.

«Тобол»

Драма о России XVIII века, рассказанная через судьбу молодого офицера, оказавшегося на окраине империи. Сибирь здесь — не фон, а пространство опасности, интриг и столкновения интересов государства и человека.

«Кровавая барыня»

Психологический портрет Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха. Авторы сознательно уходят от сенсаций и сосредотачиваются на том, как и почему человек превращается в тирана.

«Собор»

История петровских реформ глазами простого крестьянина. Сериал избегает дворцовой перспективы и показывает, как большие государственные перемены ломают частные жизни и привычный уклад.

«Плевако»

Москва конца XIX века и легендарный адвокат, для которого суд — поле битвы. Проект соединяет историческую достоверность с живой драмой о цене таланта и одиночестве публичного человека.

«Государь»

Хроника становления Петра I — от юности до ключевых побед. Авторы делают акцент не на датах, а на решениях, которые навсегда изменили страну.

Эти сериалы работают не как реконструкция, а как разговор с прошлым — спокойный, жесткий и честный.

Фото: Кадр из сериала «Великая»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
