Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает

13 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

А вы готовык такому марафону?

Зомби-апокалипсис, который растянулся на целую эпоху. «Ходячие мертвецы» — это сериал, который начинался как камерная драма о выживании небольшой группы людей, а в итоге превратился в культурный феномен.

Одиннадцать сезонов, сотни персонажей, десятки сюжетных поворотов — фанаты до сих пор спорят, где история была сильнее: в первых сезонах с Риком или в мрачных главах с Ниганом.

И вот главный вопрос: а сколько же времени нужно, чтобы пересмотреть всё от начала до конца? Приготовьтесь — цифра ошеломляет. Если смотреть без перерыва, с самого первого зомби в больнице до финального сезона, это займёт 5 дней 6 часов и 51 минуту. Иными словами, 7611 минут, или почти 136 часов непрерывного марафона. Представьте себе: неделя жизни, отданная апокалипсису.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

И тут стоит задуматься: если вы только собираетесь окунуться в этот мир и ещё не смотрели «Ходячих мертвецов», то готовы ли вы к такому путешествию? Оно затянет не по-детски, потому что в каждом сезоне найдётся момент, когда вы скажете: «Ладно, ещё одну серию — и спать». А на утро поймёте, что ночь снова осталась за кадром.

Да, пересмотр потребует времени, но разве не в этом и наслаждение — снова пройти путь вместе с героями, которых мы когда-то полюбили и потеряли? Вопрос только в одном: осмелитесь ли вы потратить пять с лишним суток на встречу с зомби, если реальная жизнь бежит не медленнее апокалипсиса?

И уж если вас потянуло на кошмары, то не пропустите нашу подборку азиатских ужастиков, заставляющих сердце бешено биться от страха.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
