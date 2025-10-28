От «Первого отдела» — к тайной игре КГБ и ЦРУ: 3 ноября Колесников появится в новом шпионском сериале

История о научных секретах и противостоянии разведок.

На РЕН ТВ выйдет сериал «Разящий луч», детектив о временах холодной войны, где Иван Колесников примерит на себя новую опасную роль.

На этот раз его герой — не следователь и не человек системы, а валютный спекулянт, которого втягивают в глобальную игру между КГБ и ЦРУ. Премьера состоится 3 ноября, все серии покажут в один день.

«Разящий луч»: о чём сериал

Действие разворачивается в СССР 70-х годов. Ким Никаноров, герой Колесникова, когда-то был талантливым физиком, но ушёл из науки и выбрал серую зону валютных махинаций.

Его прошлое неожиданно возвращается: КГБ решает использовать Никанорова в операции по дезинформации ЦРУ.

Чтобы схема сработала, Кима отправляют в лабораторию нобелевского лауреата Николая Басова, где ведутся разработки лазеров для противоракетной обороны.

Героиня Дарьи Мороз, агент ЦРУ с позывным Леонардо, становится главным противником Кима. Она убеждена, что перед ней — подставная фигура, и делает всё, чтобы раскрыть его двойную игру.

Также в сериале снялись Евгений Харитонов, Кирилл Гребенщиков и Павел Трубинер.

Что стоит за историей

Создатели подчёркивают, что в основе сюжета — не просто борьба разведок, а драма человека, оказавшегося между двумя системами давления.

Режиссёр Алексей Мурадов говорит, что в сериале исследуется момент, когда ради безопасности страны приходится идти на риск, а каждый неверный шаг может стоить жизни.

Сценарий и структура картины основаны на реальных принципах работы контрразведки времён холодной войны — момента, когда попытки выкрасть научные идеи могли изменить баланс сил между сверхдержавами.

