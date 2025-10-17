От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Даже в Warner Bros. уже сдались.

За последние десять лет полнометражные ремейки знаковых аниме заполонили большой экран. Однако далеко не каждой анимационной классике суждено получить успешное воплощение в формате игрового кино.

Возьмем, к примеру, легендарный проект «Акира» — шедевр японской анимации вдохновил целые поколения «киношников». Но создание его художественной адаптации продолжает оставаться неразрешимой задачей, которая не поддается уже более 20 лет.

Экранизации «Акиры»

Попытки перенести «Акиру» на большой экран напоминают настоящую гонку с непрерывной сменой режиссеров и актерских составов. После того как Warner Bros. приобрела права на адаптацию в 2002 году, проект многократно перезапускался, но неизменно сталкивался с творческими разногласиями.

Основные споры возникали вокруг предложений перенести действие из Токио в американский антураж и подбора исполнителей главных ролей.

Над экранизацией в разное время работали такие режиссеры, как Жауме Кольет-Серра и Руаири Робинсон, а в списке потенциальных кандидатов на роли фигурировали имена Роберта Паттинсона, Кристен Стюарт и даже Киану Ривза.

В последние годы проект связывали с именами Джордана Пила и Тайки Вайтити, однако в текущем году Warner Bros. не стали продлевать права, окончательно закрыв для себя эту многолетнюю эпопею.

Почему «Акиру» не могут превратить в фильм

Уникальный визуальный язык оригинала, определяющий его культовый статус, практически не поддается прямой адаптации. Важные сцены — от виртуозных драк до сумасшедших гонок — созданы безграничной фантазией аниматоров, которым не нужно было придерживаться реализма или элементарных законов физики. В кино же так поступить не получится.

Финансовая сторона проекта также выглядит крайне сомнительной. Воссоздание масштабного Нео-Токио с его футуристической архитектурой потребует колоссальных инвестиций.

Сложнейшие трюки и постановочные баталии многократно увеличат смету. При этом студия вряд ли сможет окупить такие расходы — даже с учетом потенциальных кассовых сборов.

