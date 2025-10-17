Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

17 октября 2025 15:42
Кадр из мультфиьма «Акира»

Даже в Warner Bros. уже сдались.

За последние десять лет полнометражные ремейки знаковых аниме заполонили большой экран. Однако далеко не каждой анимационной классике суждено получить успешное воплощение в формате игрового кино.

Возьмем, к примеру, легендарный проект «Акира» — шедевр японской анимации вдохновил целые поколения «киношников». Но создание его художественной адаптации продолжает оставаться неразрешимой задачей, которая не поддается уже более 20 лет.

Экранизации «Акиры»

Попытки перенести «Акиру» на большой экран напоминают настоящую гонку с непрерывной сменой режиссеров и актерских составов. После того как Warner Bros. приобрела права на адаптацию в 2002 году, проект многократно перезапускался, но неизменно сталкивался с творческими разногласиями.

Основные споры возникали вокруг предложений перенести действие из Токио в американский антураж и подбора исполнителей главных ролей.

Над экранизацией в разное время работали такие режиссеры, как Жауме Кольет-Серра и Руаири Робинсон, а в списке потенциальных кандидатов на роли фигурировали имена Роберта Паттинсона, Кристен Стюарт и даже Киану Ривза.

В последние годы проект связывали с именами Джордана Пила и Тайки Вайтити, однако в текущем году Warner Bros. не стали продлевать права, окончательно закрыв для себя эту многолетнюю эпопею.

Кадр из мультфильма «Акира»

Почему «Акиру» не могут превратить в фильм

Уникальный визуальный язык оригинала, определяющий его культовый статус, практически не поддается прямой адаптации. Важные сцены — от виртуозных драк до сумасшедших гонок — созданы безграничной фантазией аниматоров, которым не нужно было придерживаться реализма или элементарных законов физики. В кино же так поступить не получится.

Финансовая сторона проекта также выглядит крайне сомнительной. Воссоздание масштабного Нео-Токио с его футуристической архитектурой потребует колоссальных инвестиций.

Сложнейшие трюки и постановочные баталии многократно увеличат смету. При этом студия вряд ли сможет окупить такие расходы — даже с учетом потенциальных кассовых сборов.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 хитов из аниме, на которые точно стоит потратить время.

Фото: Кадры из мультфиьма «Акира» (1988)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли «Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли Читать дальше 17 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут «Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут Читать дальше 16 октября 2025
Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита Читать дальше 14 октября 2025
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Читать дальше 14 октября 2025
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Читать дальше 13 октября 2025
Что связывает «Большую перемену» и «Утиные истории»: дети 90-х об этом даже не догадывались Что связывает «Большую перемену» и «Утиные истории»: дети 90-х об этом даже не догадывались Читать дальше 13 октября 2025
13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет 13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет Читать дальше 13 октября 2025
5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума 5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума Читать дальше 18 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше