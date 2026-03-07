Меню
Киноафиша Статьи От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»

7 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Фонари»

Сериал впечатлил атмосферой.

Накануне в Сеть случайно просочился короткий тизер «Фонарей», и HBO пришлось экстренно менять планы. Вместо того чтобы тянуть до официальной даты, канал выкатил полноценный трейлер раньше срока.

Судя по тому, что там показали, инсайдеры не врали: новый проект действительно не похож на всё, что обновлённая вселенная DC выдавала до сих пор. По атмосфере и подаче он скорее напоминает «Настоящий детектив» — мрачный, тягучий, без лишнего пафоса.

Сериал «Фонари»

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чандлер и Аарон Пьер. Они воплотили Хэла Джордана и Джона Стюарта — двух обладателей колец Зелёных Фонарей, членов межзвёздного отряда, чья сила держится на воле и воображении.

Один из Фонарей, Гай Гарднер в исполнении Натана Филлиона, уже мелькнул в «Супермене» Джеймса Ганна и, как ожидается, появится в шоу в небольшом камео. Но основной сюжет строится вокруг наставничества: опытный и не слишком дружелюбный Хэл берёт под крыло новичка Джона, и вместе они отправляются в тихий американский городок расследовать загадочное убийство.

Создатели намеренно уходят от стереотипов, которые долгие годы преследовали франшизу — в первую очередь от обидного воспоминания о провальном фильме с Райаном Рейнольдсом. Первая половина трейлера выдержана в стиле мрачного нуара, почти «Настоящего детектива», и лишь ближе к концу прорезается фантастика.

Премьера намечена на август, точная дата пока держится в секрете.

Планы DC

DC не ограничивается только сериалами — в работе сразу несколько громких кинорелизов. 24 июня на экраны выйдет «Супергёрл» с Милли Олкок и Джейсоном Момоа.

Затем, 23 октября, зрителей ждёт «Глиноликий». А продолжение «Супермена» Джеймса Ганна под названием «Человек завтрашнего дня» уже закрепили за 9 июля 2027 года.

Фото: Кадр из сериала «Фонари»
Светлана Левкина
