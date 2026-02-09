От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

Продюсера и сценариста Андрея Тумаркина знают как создателя популярного «Невского». Однако в его режиссерской фильмографии более 70 картин, в том числе и несколько частей «Улицы разбитых фонарей».

Основа всех детективов

«Улицы разбитых фонарей» — знаменитая российская криминальная драма, показывающая непростую повседневность работы милиции (позже — полиции) в Санкт-Петербурге. В центре сюжета находится слаженная группа оперативников, которые в непростых условиях занимаются раскрытием запутанных преступлений. Персонажи Соловец, Волков, Дымов и другие представлены перед зрителем как настоящие профессионалы, часто действующие без современной техники, но с большой самоотдачей.

Среди достоинтсв проекта стоит отметить достоверность бытовых сцен, живую настоящую речь и сочетание жестких расследований с искрометным юмором. Сериал был запущен в 1998 году. Именно этот проект стал одним из первых представителей жанра «ментовских» сериалов.

Работа Тумаркина

В проекте было 16 сезонов. Андрей Тумаркин написал сценарий для четырех сезонов легендарного сериала, однако не полностью. В каждом сезоне им были созданы от 2 по 6 серий. Над «Улицами разбитых фонарей» Тумаркин работал совместно с экс-сотрудником милиции Павлом Захаровым.