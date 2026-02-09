Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

9 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Невский», кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Андрей Тумаркин начал также с детектива. 

Продюсера и сценариста Андрея Тумаркина знают как создателя популярного «Невского». Однако в его режиссерской фильмографии более 70 картин, в том числе и несколько частей «Улицы разбитых фонарей».

Основа всех детективов

«Улицы разбитых фонарей» — знаменитая российская криминальная драма, показывающая непростую повседневность работы милиции (позже — полиции) в Санкт-Петербурге. В центре сюжета находится слаженная группа оперативников, которые в непростых условиях занимаются раскрытием запутанных преступлений. Персонажи Соловец, Волков, Дымов и другие представлены перед зрителем как настоящие профессионалы, часто действующие без современной техники, но с большой самоотдачей.

Среди достоинтсв проекта стоит отметить достоверность бытовых сцен, живую настоящую речь и сочетание жестких расследований с искрометным юмором. Сериал был запущен в 1998 году. Именно этот проект стал одним из первых представителей жанра «ментовских» сериалов.

«Улицы разбитых фонарей»

Работа Тумаркина

В проекте было 16 сезонов. Андрей Тумаркин написал сценарий для четырех сезонов легендарного сериала, однако не полностью. В каждом сезоне им были созданы от 2 по 6 серий. Над «Улицами разбитых фонарей» Тумаркин работал совместно с экс-сотрудником милиции Павлом Захаровым.

Фото: Кадр из сериала «Невский», кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно Читать дальше 9 февраля 2026
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Читать дальше 9 февраля 2026
Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Читать дальше 9 февраля 2026
Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Читать дальше 9 февраля 2026
Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Читать дальше 9 февраля 2026
Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Читать дальше 8 февраля 2026
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Читать дальше 8 февраля 2026
О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы Читать дальше 8 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше