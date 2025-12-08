Меню
Киноафиша Статьи От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб

8 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Чёрные голуби», «Большой потенциал», «Первозданная Америка»

Если казалось, что смотреть уже нечего.

Не знаете, что включить? Вот три мощных сериала 2025 года, которые почти никто ещё не смотрел, но именно такие тихие премьеры обычно оказываются самыми интересными.

Нашли новинки, которые незаметно вышли в стримингах и уже получают сильные отзывы. Если кажется, что хорошие серии закончились, эти три проекта легко вернут азарт и желание смотреть дальше.

«Чёрные голуби»

Шпионская драма о женщине, которая живёт сразу две жизни. Дома Хелен — заботливая мать, на работе — человек, собирающий информацию о собственном муже-политике. Всё меняется, когда убивают её возлюбленного.

Хелен остаётся наедине с вопросом, кому было выгодно это убийство — и почему. Сериал удерживает напряжение без лишнего шума: каждая серия словно шаг по минному полю, где ошибка может стоить жизни.

«Большой потенциал»

История матери-одиночки Морган, которая работает уборщицей в полицейском участке и случайно замечает ошибку в деле, над которым ломают голову детективы. С этого момента её приглашают помогать расследованиям.

Каждая серия — отдельное преступление. Морган видит то, что другие пропускают: жест, тень, нестыковку. Благодаря этому обычная женщина становится незаменимой в поиске убийц.

«Первозданная Америка»

Самая жёсткая премьера года, действие которой происходит на Западе США в 1857-м. Разные силы борются за территорию, а среди этого хаоса молодая женщина Сара пытается спасти сына и понять, что случилось с её пропавшим мужем.

Критики отмечают реалистичность: сцены тяжёлые, герои неоднозначные, а история запоминается именно своей честностью, пишет автор Дзен-канала «Подборки фильмов и сериалов».

Фото: Кадр из сериала «Чёрные голуби», «Большой потенциал», «Первозданная Америка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
