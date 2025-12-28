От мумии перешли к подмене младенцев: в 4 сезоне «Клюквенный щербет» не перестает раздражать поворотами сюжета

«Клюквенный щербет» не перестает удивлять зрителей странными сюжетными поворотами. Кажется, словно сценаристы проверяют различные идеи в надежде, что какая-то из них «выстрелит». И вот перед Новым годом они решили… подменить младенцев. Удивлены?

Мумия и фиктивный брак

После ухода сразу четырех ключевых персонажей сценарий «Щербета» стал похож на хаотичное повествование. Пару серий зрителей интриговали замотанной «мумией», потом добавили новых героев, потом стрельба и фиктивный брак, потом неожиданный бывший.

Беременность по «залету», одержимая помощница, повторение истории Доа у Чимен и Эмира. Те же самые скандалы, те же самые точки столкновения, те же самые расхождения во взглядах. Все это зрители уже видели.

Скандальная свадьба обрезания

В новой серии «Клюквенный щербет» собрал всех членов семьи на празднике Кемаля. И если раньше нахождение Уналов и Арсланов в одном помещении вырывало мурашки по коже, то сейчас зрители просто гадают, кто опозорится в этот раз.

Поэтому сценаристы не стали ничего придумывать и взорвали сразу несколько бомб. Тут и беременность Баде, и бывший Башак — все смешалось в одну кучу. Вот только рейтинги совсем не порадовали — такие же низкие.

Поэтому создатели достали тяжелую артиллерию в виде… подмены младенцев.

Шок Кывылджим в следующей серии

Готовы? Любимчика зрителей Кемаля могли подменить в реанимации. Все же помнят, что Кывылджим родила раньше срока из-за стрельбы, которую устроил Мустафа. Малыш долгие месяцы провел в больнице, а теперь выясняется, что его вообще могли перепутать с другим младенцем.

Как вам такой поворот? Это уже не мумия с лицом Доа, это заявка посерьезнее.

Мой итог

Если честно, после анонса следующей серии у меня сложилось впечатление, что сценаристы решили собрать все турецкие клише. Шок сменяется шоком, и тут самый дух «Щербета» уже безвозвратно утерян.

Если раньше сценаристы выдавали трагедии и скандалы дозировано, тонко улавливая грань, то сейчас выдают драму одну за другой. Таким темпом сериал ждет судьба «Зимородка», который не смог вовремя остановиться и скатился на самое дно.

