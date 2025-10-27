От милейшей истории до полного мрака: 7 фильмов по «Алисе в Стране чудес», которые по-разному сводят зрителя с ума

Как один сюжет превратился в зеркало эпох, тревог и режиссёрских фантазий.

История Льюиса Кэрролла о девочке, нырнувшей в кроличью нору, стала магнитом для режиссёров всех времён.

Одни снимали добрую сказку, другие — кошмар наяву. А в итоге зритель получил десятки версий «Алисы в Стране чудес», где привычные герои оживают с совершенно разным настроением.

«Алиса в Стране чудес» (1951)

Классика Disney, та самая, где Алиса поёт и пляшет среди игральных карт. Мультфильм лёгкий и нарядный, но с тонкой иронией.

Рейтинг IMDb 7,4 — за атмосферу, которая не устаревает. Детям весело, взрослые видят аллегории. Диснеевская «Алиса» — эталон беззаботного абсурда.

«Алиса в Стране чудес» (1981)

Советская версия режиссёра Ефрема Пружанского выглядит как сон на грани кошмара. Фантасмагоричный визуальный ряд, неожиданная режиссура, никакой глянцевости.

Мультфильм длится всего полчаса, но кажется бесконечным путешествием по подсознанию. Рейтинг IMDb 7,7 — выше, чем у многих западных аналогов.

«Алиса в Стране чудес» (1985)

Телефильм длиной почти три часа, в котором сыграли Ринго Старр и Телли Савалас. Рейтинг IMDb 7,4.

Музыкальные сцены, эксцентричные образы, атмосфера английского безумия — всё здесь как на большом театральном подмостке. Самая подробная и добросовестная экранизация обеих книг Кэрролла.

«Алиса» (1988)

Режиссёр Ян Шванкмайер превращает сказку в тревожный арт-фильм. Игрушки оживают, куклы скрипят, кролик с гигантскими зубами гонится за девочкой.

В этой «Алисе» нет волшебства — только холод и страх. IMDb 7,5. Не детское кино, а философская галлюцинация.

«Алиса в Стране чудес» (1999)

Режиссёр Ник Уиллинг и студия Джима Хенсона создали самую живую классическую версию. Вупи Голдберг — Чеширский Кот, Бен Кингсли — Мартовский Заяц.

Костюмы, декорации, акцент на характерах — почти музейная постановка с уважением к духу книги. IMDb 6,3.

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Тим Бёртон сделал всё по-своему: Алиса повзрослела, Кролик всё ещё опаздывает, но Страна чудес — уже поле битвы. Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, яркий визуал и готическая эстетика. IMDb 6,4. Сюжет — продолжение оригинала, но с оттенком меланхолии и личных выборов.

«Алиса в Стране чудес» (2025)

Российская экранизация Юрия Хмельницкого с Анной Пересильд в главной роли — это современный взгляд на классический текст.

Героиня из нашего времени попадает в знакомую, но тревожно изменившуюся Страну чудес. По данным Metaratings, зрители оценили фильм на 7,0 из 10. Критики отмечают сильную визуальную составляющую и неожиданную трактовку образов.

Каждая из этих «Алис» — зеркало своего времени: где-то отражается детство, где-то тревога взрослого мира. И в этом, пожалуй, главный секрет бессмертия сказки.

