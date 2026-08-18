«Это параллельные миры»: Урсуляк, снимающий экранизацию «Войны и мира», высказался о фильме Андреасяна 

В последнее время все только и говорят о сравнении фильма и сериала.

Два режиссера одновременно обратились к одному из главных произведений русской литературы. Но сам Сергей Урсуляк не видит в этом никакого соревнования — наоборот, считает, что две версии могут спокойно существовать рядом.

Урсуляк пропустит премьеру

Сергей Урсуляк сейчас работает над собственной многосерийной экранизацией «Войны и мира». Поэтому на премьеру полнометражного фильма Сарика Андреасяна он идти не собирается.

Причина, впрочем, оказалась гораздо прозаичнее возможного соперничества. Урсуляк признался, что вообще редко ходит в кино, а во время премьеры картины Андреасяна у него, скорее всего, будет разгар съемок.

При этом режиссер не считает, что две экранизации мешают друг другу. По его мнению, один и тот же литературный материал может получать совершенно разные трактовки.

«Это параллельные миры»

Урсуляк напомнил, что в театре уже неоднократно существовали разные постановки «Войны и мира». Спектакли Римаса Туминаса, Петра Фоменко, Андрея Кончаловского и Юрия Грымова шли параллельно, и зрителям это совершенно не мешало.

«Это параллельные миры. Я знаю, кто у него играет, потому что об этом все пишут. Ну и слава богу. От того, что кто-то посмотрит фильм Сарика Андреасяна и узнает, что война 1812 года закончилась победой русских, от меня не убудет. За этот спойлер я не борюсь», — отметил Урсуляк.

По мнению режиссера, похожая ситуация может сложиться и с кино. Две экранизации способны привлечь разную аудиторию, а главное — снова заставить зрителей обсуждать роман Толстого.

И, кажется, именно это Урсуляк считает главным. Он хочет, чтобы «Война и мир» снова стала произведением, о котором говорят не только школьники на уроках литературы.

Две версии — это повод для сравнения

Следить за работой Андреасяна Урсуляк не собирается и признается, что особого любопытства к чужому проекту не испытывает. Но конкуренции между фильмом и сериалом не видит.

В конце концов, классические произведения именно потому и остаются классикой, что каждый режиссер может увидеть в них что-то свое.

Сейчас остается дождаться обеих премьер и уже самостоятельно решить, какая версия «Войны и мира» окажется ближе зрителям. А сравнить их, судя по всему, будет особенно интересно.

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