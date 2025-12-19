От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ

Подборка для тех, кто ценит качественные детективы.

Сериалы Алана Дзоциева давно стали для зрителей НТВ ориентиром в жанре прикладного, жёсткого детектива.

Его проекты не пытаются играть в модные эксперименты — вместо этого они методично разбирают систему, в которой работают правоохранительные органы, и показывают конфликт не одного героя, а целой среды.

«Ментовские войны» (2010–2011)

Пятый сезон культового сериала стал одной из точек, где стиль Дзоциева оформился окончательно. Роман Шилов возвращается в милицию уже начальником «убойного», но система вокруг него расколота.

История строится не только вокруг преступлений, но и вокруг внутреннего разложения структуры.

Рейтинг сезона на «Кинопоиске» — 8,0.

«Ментовские войны» (2017)

Одиннадцатый сезон развивает ту же логику, но уже на другом уровне власти.

Шилов занимает высокий пост, однако по-прежнему вмешивается в оперативную работу. Дзоциев делает акцент на управленческих конфликтах и кадровых решениях, из-за которых расследования буксуют.

Оценка зрителей — 7,5.

«Купчино» (2018)

Этот сериал переносит действие в начало 80-х и меняет тональность. Здесь меньше масштабных схем и больше столкновения характеров.

Молодой стажёр и жёсткий участковый становятся проводниками в советскую милицейскую реальность, где романтика быстро разбивается о быт.

Проект сохраняет высокий зрительский интерес — рейтинг «Кинопоиска» 7,9.

«Варяги» (2024)

Один из самых обсуждаемых проектов Дзоциева последних лет. Москва отправляет оперативников в провинциальный город, где коррупция стала нормой.

Противостояние «приезжих» и местных превращается в основную драму сериала.

Зрители отмечали актёрскую игру и атмосферу, но спорили о темпе и диалогах.

Рейтинг — 7,6.

«Тайный советник» (2025)

Самая свежая работа режиссёра выстраивает дуэт опера и адвоката. Здесь Дзоциев делает ставку на частные расследования и личную мотивацию героя, который работает вне формальных рамок.

Несмотря на критику сценария, сериал удержал внимание аудитории и получил 7,5 на «Кинопоиске».

