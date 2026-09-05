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Киноафиша Статьи От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного

От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор»

Сюжет несколько изменили.

«Мажор» с Павлом Прилучным давно стал одним из самых узнаваемых российских сериалов о полицейских. На волне популярности сериал купили на Netflix, а заодно показали в других странах.

В Южной Корее пошли еще дальше и решили по-своему адаптировать историю главного героя — привычный сюжет получил новые реалии, имена и характеры героев в сериале «Чеболь против детектива».

И корейский «вариант» Игоря Соколовского уже не полностью повторяет оригинал.

Что общего

Российский «Мажор» в корейской версии превратился в историю наследника крупной корпорации Джин И-су, но основа сюжета сохранилась. Как и Игорь Соколовский, он привык к обеспеченной жизни, тратить деньги и не задумываться о последствиях.

Всё меняется, когда отец отправляет сына работать в полицию. При этом в корейской версии сохраняются знакомая команда и некоторые дела из оригинала, но дальше сюжет развивается уже по своим правилам.

Кадр из сериала «Чеболь против детектива»

Отличия

Причина попадания героя в полицию здесь другая. И-су ввязывается в драку с преступником, после чего полицейские принимают его за участника нападения. Отец решает использовать скандал в своих интересах и превращает сына в публичного героя.

Отличается и поведение окружающих. В отделении к богатому наследнику относятся почти как к знаменитости, тогда как Соколовский в российском сериале быстро сталкивается с жёстким отношением коллег.

Есть разница и в мотивации. Игоря расследование постепенно приводит к раскрытию обстоятельств гибели матери. И-су поначалу относится к работе как к развлечению и использует юридические знания, воспринимая дела как квесты.

Корейская адаптация также добавила новые семейные конфликты: мачеху, сводного брата, борьбу за наследство и тайны.

Любовная линия стала спокойнее. Если отношения Игоря и Виктории быстро перешли от неприязни к роману, то между И-су и Кан-хен интрижка развивается гораздо медленнее.

При этом корейская версия уже нашла свою аудиторию. В августе 2026 года у сериала вышел второй сезон, который ещё сильнее отдалил историю от российского оригинала.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Мажор», «Чеболь против детектива»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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