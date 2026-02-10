От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают

В 2022 году на экраны вышел сериал «Лимитчицы». Он стал настолько популярным, что в 2026 году зрители могут рассчитывать на новый сезон. Сценарий для проектов писала Ольга Шевченко. В ее фильмографии порядка 19 проектов, среди которых много жизненных мелодрам. Согласно данным Kino-teatr.ru, первым проектом сценариста считается сериал «Две судьбы», и это настоящая легенда российского кино.

О чем сериал

В центре сюжета — две подруги, чья дружба распадается из‑за одного мужчины. События разворачиваются с начала 1960‑х по 2000‑е годы, при этом внимание авторов уделено и судьбам их детей и внуков. Каждый персонаж предстает со своей собственной жизнью, насыщенной приключениями, любовными разочарованиями и неожиданными поворотами.

Ольга Шевченко стала создателем первого сезона сериала.

Почему стоит посмотреть

Это великолепная жизненная сага с переплетением судеб. Проект открыл дорогу в большое кино многим популярным сейчас актерам, в том числе Марии Куликовой, Денису Матросову, Анатолию Руденко. Сюжет картины очень динамичный, декорации великолепные, а история героев заставляет зрителя им сильно сопереживать. Эмоциональная вовлеченность будет на максимальном уровне.