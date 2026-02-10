Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают

От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают

10 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Лимитчицы»

В фильмографии Ольги Шевченко немало работ.

В 2022 году на экраны вышел сериал «Лимитчицы». Он стал настолько популярным, что в 2026 году зрители могут рассчитывать на новый сезон. Сценарий для проектов писала Ольга Шевченко. В ее фильмографии порядка 19 проектов, среди которых много жизненных мелодрам. Согласно данным Kino-teatr.ru, первым проектом сценариста считается сериал «Две судьбы», и это настоящая легенда российского кино.

О чем сериал

В центре сюжета — две подруги, чья дружба распадается из‑за одного мужчины. События разворачиваются с начала 1960‑х по 2000‑е годы, при этом внимание авторов уделено и судьбам их детей и внуков. Каждый персонаж предстает со своей собственной жизнью, насыщенной приключениями, любовными разочарованиями и неожиданными поворотами.

Ольга Шевченко стала создателем первого сезона сериала.

От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают

Почему стоит посмотреть

Это великолепная жизненная сага с переплетением судеб. Проект открыл дорогу в большое кино многим популярным сейчас актерам, в том числе Марии Куликовой, Денису Матросову, Анатолию Руденко. Сюжет картины очень динамичный, декорации великолепные, а история героев заставляет зрителя им сильно сопереживать. Эмоциональная вовлеченность будет на максимальном уровне.

Фото: Кадр из сериала «Лимитчицы», кадр из сериала «Две судьбы»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят «Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят Читать дальше 11 февраля 2026
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна Читать дальше 10 февраля 2026
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Читать дальше 10 февраля 2026
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи Читать дальше 10 февраля 2026
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день «Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день Читать дальше 10 февраля 2026
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения «Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения Читать дальше 10 февраля 2026
Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Читать дальше 10 февраля 2026
Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю Читать дальше 10 февраля 2026
Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова Читать дальше 10 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше