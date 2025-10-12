От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня

В Калифорнии умерла Дайан Китон — актриса, которая навсегда изменила женские образы в Голливуде. Ей было 79 лет. Звезду «Крёстного отца» доставили в больницу после срочного вызова, но спасти её не удалось.
Обладательница «Оскара», муза Вуди Аллена и символ независимости в кино — Китон всегда выбирала роли с характером и смыслом.
В память о великой актрисе «Киноафиша» предлагает вспомнить семь её фильмов, которые стоит пересмотреть уже сегодня.
«Крестный отец» (1972)
Классика мирового кино и начало большой судьбы Китон. Её героиня Кей Адамс — светлая женщина в тени мафиозного клана.
Она видит, как любовь превращается в холодную власть, а нежность — в молчаливый страх. Китон играет почти без слов, но каждое её движение говорит громче диалога.
Рейтинг IMDb — 9.2.
«Энни Холл» (1977)
Фильм, подаривший актрисе «Оскар» и бессмертный статус иконы. Вуди Аллен написал эту роль специально под неё, и результат стал революцией — умная, немного странная Энни стала воплощением свободы и ироничного женского взгляда на любовь.
Фильм лёгкий, но пронзительный: любовь здесь — это разговор двух неидеальных людей. IMDb — 8.0.
«Клуб первых жён» (1996)
Три женщины, брошенные своими мужьями, решают взять реванш — стильно, остроумно и без истерик. Китон блистает рядом с Голди Хоун и Бетт Мидлер: их героини не мстят, они просто напоминают, кто они есть.
В этой комедии есть всё — дружба, ирония и немного терапевтичного безумия. IMDb — 6.4.
«Любовь по правилам и без» (2003)
Одна из самых известных ролей зрелого периода. В дуэте с Джеком Николсоном Китон раскрывает новое измерение женственности — без наигрыша и кокетства.
Её героиня — успешная драматург, впервые разрешившая себе быть уязвимой. «Золотой глобус», признание критиков и тысячи зрителей, узнавших себя в её эмоциях. IMDb — 6.7.
«Привет семье» (2005)
Рождественская история, где Китон — стержень сложного семейного мира. Она играет мать, которая не боится быть неудобной и строгой, потому что любит слишком сильно.
В каждом взгляде — забота, в каждом слове — боль. IMDb — 6.3.
Также прочитайте: Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем