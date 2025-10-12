Меню
От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня

От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня

12 октября 2025 10:51
Дайан Китон

Картины, где чувствуешь жизнь во всех её оттенках.

В Калифорнии умерла Дайан Китон — актриса, которая навсегда изменила женские образы в Голливуде. Ей было 79 лет. Звезду «Крёстного отца» доставили в больницу после срочного вызова, но спасти её не удалось.

Обладательница «Оскара», муза Вуди Аллена и символ независимости в кино — Китон всегда выбирала роли с характером и смыслом.

В память о великой актрисе «Киноафиша» предлагает вспомнить семь её фильмов, которые стоит пересмотреть уже сегодня.

«Крестный отец» (1972)

Классика мирового кино и начало большой судьбы Китон. Её героиня Кей Адамс — светлая женщина в тени мафиозного клана.

Она видит, как любовь превращается в холодную власть, а нежность — в молчаливый страх. Китон играет почти без слов, но каждое её движение говорит громче диалога.

Рейтинг IMDb — 9.2.

«Крестный отец» (1972)

«Энни Холл» (1977)

Фильм, подаривший актрисе «Оскар» и бессмертный статус иконы. Вуди Аллен написал эту роль специально под неё, и результат стал революцией — умная, немного странная Энни стала воплощением свободы и ироничного женского взгляда на любовь.

Фильм лёгкий, но пронзительный: любовь здесь — это разговор двух неидеальных людей. IMDb — 8.0.

«Энни Холл» (1977)

«Клуб первых жён» (1996)

Три женщины, брошенные своими мужьями, решают взять реванш — стильно, остроумно и без истерик. Китон блистает рядом с Голди Хоун и Бетт Мидлер: их героини не мстят, они просто напоминают, кто они есть.

В этой комедии есть всё — дружба, ирония и немного терапевтичного безумия. IMDb — 6.4.

«Клуб первых жён» (1996)

«Любовь по правилам и без» (2003)

Одна из самых известных ролей зрелого периода. В дуэте с Джеком Николсоном Китон раскрывает новое измерение женственности — без наигрыша и кокетства.

Её героиня — успешная драматург, впервые разрешившая себе быть уязвимой. «Золотой глобус», признание критиков и тысячи зрителей, узнавших себя в её эмоциях. IMDb — 6.7.

«Привет семье» (2005)

Рождественская история, где Китон — стержень сложного семейного мира. Она играет мать, которая не боится быть неудобной и строгой, потому что любит слишком сильно.

В каждом взгляде — забота, в каждом слове — боль. IMDb — 6.3.

Также прочитайте: Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем

Фото: Legion-Media, кадр из фильмов «Крестный отец» (1972), «Клуб первых жён» (1996), «Энни Холл» (1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
