От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков

6 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Фишер», «Душегубы», «Хрустальный»

Сейчас такие киноленты на пике популярности.

Ощущение такое, будто маньяки окончательно вытеснили классических детективов. Там, где раньше мы ждали загадку и расследование, теперь — кровь, холодные глаза и внутренняя пустота зла.

От «Хрустального» и «Фишера» до «Душегубов» и «Чикатило» — эти сериалы собирают миллионы просмотров, обсуждаются в соцсетях и становятся культурным феноменом.

Кажется, зрителю уже мало просто разгадать преступление — ему нужно ощутить его на коже. Почему нас так притягивает страх, объяснила психолог Любовь Розенберг в беседе с порталом «Киноафиша».

Когда страх — лекарство

«Люди всегда тянулись к этому. Недавно мы как раз обсуждали с Василием Бейнаровичем тему true crime — и много говорили о первобытных, глубинных реакциях человека. Но если говорить о современности, то сейчас интерес к таким историям — это, скорее, компенсация внутреннего напряжения, которое мы испытываем», — отмечает Розенберг.

Всё, что происходит вокруг, давит — снижение доходов, тревожные новости, социальное давление, вечное «будь успешным». От этого копится усталость, и триллеры про убийц становятся своеобразным способом разрядки. Они страшные, но безопасные. Мы проживаем ужас через экран, не рискуя ничем, кроме эмоций.

Кадр из сериала «Фишер»

Почему это успокаивает

«Когда человек наблюдает на экране ужас, он проживает его как бы в безопасной форме. По-простому — когда я вижу, какой кошмар происходит у кого-то другого, моя жизнь кажется мне более устойчивой, более нормальной», — объясняет эксперт.

Это как старое родительское «посмотри, у других хуже». Мы смотрим на крайности, чтобы убедить себя: со мной всё ещё неплохо.

Эффект присутствия

Именно поэтому в моду вошли реалистичные проекты. «Хрустальный» и «Фишер» не дают зрителю спрятаться за жанр — они почти документальны. А «Чикатило» или «Душегубы» пугают тем, что происходили в нашей же реальности.

«Интерес к триллерам и расследованиям — это способ убедиться, что ты живой, что твоя реальность ещё не худшая из возможных», — добавляет Любовь Розенберг.

Может, поэтому мы снова и снова включаем сериалы о зле. Просто чтобы убедиться: монстр всё ещё по ту сторону экрана.

Читайте также: Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Фото: Кадр из сериала «Фишер», «Душегубы», «Хрустальный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
