Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

26 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Падение и взлет Реджи Динкинса», «Паук Нуар»

Смотреть точно будет что по вечерам.

2026 год внезапно выглядит как момент истины для сериалов. После ковида, забастовок и бесконечных переносов индустрия наконец возвращается к нормальному ритму, и впереди — сезон, где громкие премьеры пойдут одна за другой.

Это не просто список продолжений. Это попытка вернуть ощущение, что сериал снова может быть событием.

Фэнтези и большие франшизы

Главный якорь — «Рыцарь Семи Королевств» от HBO. Камерная история про Дунка и Эгга стартует 18 января и обещает более легкий и человечный взгляд на мир «Игры престолов».

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Параллельно Paramount+ запускает «Ранчо Даттонов» — наследника «Йеллоустоуна», где Бет и Рип будут тянуть на себе всю тяжесть семейной империи без Кевина Костнера.

Комедии и драмы с крючком

Здесь выделяется «Падение и взлет Реджи Динкинса» с Трейси Морганом и Дэниелом Рэдклиффом — история о том, как документальная камера может спасти репутацию и одновременно разрушить жизнь. FX отвечает «Американской историей любви» о Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт, где личная драма сталкивается с давлением публичности.

Фантастика и мультивселенные

«Бегущий по лезвию 2099» продолжит философию франшизы, «Паук Нуар» с Николасом Кейджем проверит, можно ли превратить стиль в сериал, а «Квест Вижна» на Disney+ снова сведет Вижна и Альтрона в истории про память и утрату.

«Паук Нуар»

Хоррор, где важен нерв

Peacock готовит «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы, 13-го», где ставка сделана не на кровь, а на тревогу и паранойю, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

2026 год не обещает быть спокойным. Он обещает быть тем самым сезоном, когда сериалы снова становятся поводом отменять планы и включать премьеру ровно в момент выхода.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Падение и взлет Реджи Динкинса», «Паук Нуар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке? 91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке? Читать дальше 24 декабря 2025
Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко Читать дальше 27 декабря 2025
Финал «Очень странных дел» уже 1 января, а дальше-то что смотреть: 10 историй с той же мистикой, атмосферой и тайнами, которые ничуть не хуже хита Netflix Финал «Очень странных дел» уже 1 января, а дальше-то что смотреть: 10 историй с той же мистикой, атмосферой и тайнами, которые ничуть не хуже хита Netflix Читать дальше 27 декабря 2025
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
«Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса «Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса Читать дальше 27 декабря 2025
«Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря «Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря Читать дальше 27 декабря 2025
«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? «Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? Читать дальше 27 декабря 2025
Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем Читать дальше 27 декабря 2025
Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше