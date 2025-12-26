От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

Смотреть точно будет что по вечерам.

2026 год внезапно выглядит как момент истины для сериалов. После ковида, забастовок и бесконечных переносов индустрия наконец возвращается к нормальному ритму, и впереди — сезон, где громкие премьеры пойдут одна за другой.

Это не просто список продолжений. Это попытка вернуть ощущение, что сериал снова может быть событием.

Фэнтези и большие франшизы

Главный якорь — «Рыцарь Семи Королевств» от HBO. Камерная история про Дунка и Эгга стартует 18 января и обещает более легкий и человечный взгляд на мир «Игры престолов».

Параллельно Paramount+ запускает «Ранчо Даттонов» — наследника «Йеллоустоуна», где Бет и Рип будут тянуть на себе всю тяжесть семейной империи без Кевина Костнера.

Комедии и драмы с крючком

Здесь выделяется «Падение и взлет Реджи Динкинса» с Трейси Морганом и Дэниелом Рэдклиффом — история о том, как документальная камера может спасти репутацию и одновременно разрушить жизнь. FX отвечает «Американской историей любви» о Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт, где личная драма сталкивается с давлением публичности.

Фантастика и мультивселенные

«Бегущий по лезвию 2099» продолжит философию франшизы, «Паук Нуар» с Николасом Кейджем проверит, можно ли превратить стиль в сериал, а «Квест Вижна» на Disney+ снова сведет Вижна и Альтрона в истории про память и утрату.

Хоррор, где важен нерв

Peacock готовит «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы, 13-го», где ставка сделана не на кровь, а на тревогу и паранойю, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

2026 год не обещает быть спокойным. Он обещает быть тем самым сезоном, когда сериалы снова становятся поводом отменять планы и включать премьеру ровно в момент выхода.

