От Хабенского с Куценко до Кологривого с Янковским: 8 сериалов ноября с артистами, ради которых зрители включают телевизор

Ноябрь выдался насыщенным: стриминги запускают продолжения хитов, экспериментируют с жанрами и собирают у себя команды, ради которых люди включают сериал сразу в день выхода. Собрали самые интересные российские проекты, где имена в титрах — главный аргумент.

«Волшебный участок-2» (2025)

Премьера: 6 ноября

Площадка: Okko

Сказочная полиция выходит на более широкий масштаб — теперь отдел отправляется в Петербург, где параллельно живут Мерлин, Русалка, Данила-мастер и Хозяйка Медной горы.

Бывший снайпер Лёха (Николай Наумов) пытается совмещать суровый характер с абсолютно абсурдными магическими происшествиями, а Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Анна Семенович и Филипп Янковский делают каждую сцену ярче.

Второй сезон строится не только на юморе, но и на сюжете: сказочные преступления становятся сложнее, а город реагирует на магию куда болезненнее, чем ожидают герои.

«Нейровася» (2025)

Премьера: 10 ноября

Площадка: ТНТ

Полицейский-«олдскул» Василий Фролов (Владимир Епифанцев) получает «подарок», которого меньше всего ждал: нейросеть поселяется у него в голове.

Света (Дарья Блохина) вмешивается в работу, личную жизнь, решения и даже мысли героя.

Сериал строится на контрасте — его брутальность против её логики. Конфликты на службе, проблемы дома и внезапный карьерный рост создают динамику, в которой Епифанцев играет точно, а Ян Цапник, Светлана Камынина и Анастасия Панина усиливают комедийный темп.

«Сеструха-3» (2025)

Премьера: 10 ноября

Площадка: Пятница!

Наташа (Ольга Картункова) снова оказывается втянута в хаос — на этот раз ей приходится спасать торговый центр, работающий на грани выживания.

Всё рушится, потому что кто-то решил подставить её ухажёра, а она не из тех, кто оставляет дело недоделанным.

Конфликты, интриги, попытки держать коллектив в руках — сериал держится на энергетике Картунковой, а рядом с ней работают Антон Богданов, Лукерья Ильяшенко и Александр Самойленко.

«Химкинские ведьмы» (2025)

Премьера: 10 ноября

Площадки: СТС, Wink

Три аферистки случайно получают настоящий магический дар — и теперь должны избавиться от него, пока их жизнь окончательно не вылетела в трубу.

Марина, Света и Оля превращаются из уверенных манипуляторш в женщин, которым приходится отвечать за последствия.

Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова играют слаженной тройкой, а Марк Богатырёв и Михаил Кремер добавляют истории лёгкий сатирический оттенок.

«Обнальщик» (2025)

Премьера: 13 ноября

Площадка: Wink

Криминальная драма про отца и сына, которых объединяет не любовь, а риск. Михаил (Александр Яценко), сбежавший от кредиторов на Дальний Восток, обнаруживает, что его сын Лёша (Фёдор Кудряшов) случайно изобрёл удобный способ обнала.

Оба понимают: технология стоит слишком дорого, чтобы её скрыть. Они начинают работать на криминальные круги региона, но чем глубже заходят, тем больше превращаются в людей, от которых когда-то бежали.

Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов и Сабина Ахмедова формируют атмосферу — резкую, холодную, реалистичную.

«Метод-3» (2025)

Премьера: 20 ноября

Площадка: Кинопоиск

Сериал возвращается к своему мрачному миру, где преступления расследуются людьми, похожими на тех, кого они ловят.

Родион Меглин, которого играет Константин Хабенский, снова собирает команду психопатов, пытающихся использовать свои особенности по другую сторону закона.

Новый сезон выводит героев на дела, связанных с манипуляциями, рецидивами и территориальными играми между серийными преступниками.

В картине также снимались: Никита Кологривый, Анна Банщикова, Лев Зулькарнаев и другие.

«Золотое дно-2» (2025)

Премьера: 28 ноября

Площадки: Иви, START

Семья Градовых снова оказывается в центре войны за бизнес. Их «Галактика» попадает под санкции, а конкуренты пытаются добить корпорацию.

Алексей Гуськов и Юлия Снигирь играют людей, которые привыкли держать удар, но новый враг действует тоньше и жёстче.

Внутрисемейные конфликты лишь усиливают напряжение: каждый из родственников тянет одеяло на себя, и никто не хочет признавать роль в надвигающемся кризисе.

Игорь Верник, Лидия Вележева, Игорь Гордин и Виктория Маслова задают тон — это история про деньги, власть и людей, которым придётся отказываться от иллюзий.

«Чёрное облако-2» (2025)

Премьера: 28 ноября

Площадка: Okko

Продолжение одного из самых необычных сериалов последних лет снова играет с памятью, травмой и атмосферой тревоги. Оксана (Марьяна Спивак) живёт у Александра (Кирилл Кяро) и пытается восстановить цепочку событий, которые привели её к исчезновению и потере связи с дочерью.

Мир вокруг неё меняется, как будто подстраивается под её страхи, а новые лица в городе вызывают больше вопросов, чем ответов.

В актёрском составе — Алексей Розин, Филипп Янковский, Александра Урсуляк, Светлана Камынина.

Также вам будет интересно: Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя