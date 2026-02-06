От голливудских фильмов до мультфраншизы: все кинопроекты по книгам и сценариям Олега Роя — одна из премьер случится в 2026-м

Меню
6 февраля 2026 17:00
Олег Рой, кадр из мультсериала «Джинглики»

Автор — очень плодовитый сценарист.

В мире современной литературы имя Олега Роя давно стало известным. Этот автор удивляет своей работоспособностью, выпустив более шестидесяти романов для взрослых. Он успешно работает в жанрах сентиментальной прозы и триллера. Параллельно он создаёт множество произведений для юных читателей.

Естественно, часть его популярных сюжетов уже перекочевала на телеэкраны. Более того, сам Олег Рой активно участвует в этом процессе, разрабатывая сценарии для известных детских мультсериалов.

Фильмы и сериалы

Роман Олега Роя «Дом без выхода» с мистическим сюжетом успели экранизировать дважды: в России и в США. Российская версия вышла в 2009 году под руководством режиссёра Феликса Герчикова. Для актрисы Анны Самохиной эта работа стала одной из последних в её карьере.

Кадр из сериала «Дом без выхода»

Другое известное произведение писателя, «Няня», также привлекло внимание кинематографистов. Права на его экранизацию приобрела голливудская студия Miramax, выпустившая фильм в 2006 году.

Телесериал «Индус» создали по мотивам романа Олега Роя «Улыбка чёрного кота». Этот проект стал своеобразным прорывом — его закупили и показали в Болливуде, что стало первым подобным случаем для российского телевидения. В 2011 году сериал получил номинацию на престижном телевизионном фестивале в Монте-Карло.

Другой проект, «Имитатор», также появился благодаря литературной основе писателя. Эта экранизация вышла на экраны в 2014 году.

Мультфильмы

Ярким воплощением детских книг Олега Роя стал 3D-мультсериал «Джинглики». Проект был высоко оценён на международном уровне.

Кадр из мультсериала «Джинглики»

Не менее популярен и другой мультсериал, созданный и продюсируемый самим писателем, — «Дракоша Тоша». Его герой — плюшевая игрушка, оживающая рядом с детьми и любящая немного похвастаться.

Мультсериал стартовал в России в 2017 году, а спустя несколько лет его заметили и за рубежом. Он появился на Amazon Prime в Северной Америке и на стриминговых сервисах в Азии. У вселенной «Дракоши Тоши» есть и ответвления — «Спорт Тоша» и «Дракошия».

По другой книжной серии Роя в 2023 году сняли мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении». Этот проект стал в России одним из первых, который в доступной форме рассказал детям об инклюзивной среде. Главный герой, мишка Шмяк, обладает чертами, характерными для детей с аутизмом.

Кадр из мультфильма «Шмяк. Волшебная лавка Есении» (2023)

Помимо этого, по сценарию писателя вышел продолжение «Мальчик-дельфин 2». А в 2026 году зрителей ждёт премьера мультфильма по его книге «Малуша». Сюжет расскажет о варяге Эрике, чьи планы захвата русского города меняются после встречи с княжной Малушей и богатыркой Добромирой.

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильма «Шмяк. Волшебная лавка Есении» (2023), мультсериала «Джинглики», сериала «Дом без выхода»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
