От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны»

Затянут с первого эпизода и не отпустят до финальных титров.

На НТВ хватает привычных долгостроев вроде «Ментовских войн» и «Пса», но есть и другое — короткие детективные мини-сериалы, где в каждой серии сюжет доведен до остроты лезвия. Здесь нет затянутых диалогов и одинаковых допросов — только саспенс, мистика и атмосфера, которая держит до конца.

5 место. «Чернов» (2019)

Майор полиции возвращается на службу и узнаёт, что его жену тяжело ранили во время нападения. Она впадает в кому, и всё указывает на месть одного из тех, кого он когда-то посадил.

Чернов открывает старые дела и выясняет, что многие «преступники» оказались подставными. Когда начальство велит всё забыть, он понимает — искать правду придётся в одиночку.

4 место. «Проклятие спящих» (2017)

Необычные картины со спящими людьми, в которых будто заключены души. Художник, одержимый идеей поймать жизнь на холсте, коллекционер-фанат и цепочка убийств, связанных с мистическим проклятием. Фильм с редкой для отечественного ТВ атмосферой — тревожной, визуально изысканной и по-настоящему загадочной.

3 место. «Ворона» (2019)

Следователь Анна Воронцова (Елизавета Боярская) не успела возбудить дело — и потеряла свидетеля. Теперь, мучаясь виной, она расследует смерть человека, которого могла спасти. Сдержанный триллер без штампов, где детективная линия идёт рука об руку с психологической драмой.

2 место. «Пенсильвания» (2016)

Глухая деревня, где пропадает ребёнок, а полиция не спешит искать виновного. Журналист, вернувшийся на похороны матери, сам берётся за расследование. Чем глубже он копает, тем страшнее становится найденное. Верник и Крюков — в непривычно мрачных и сильных ролях.

1 место. «По ту сторону смерти» (2017)

Тело исчезает из морга и внезапно оживает. Следователь Глеб Точилин (Сергей Гармаш) и нейробиолог Юлия Дёмина (Светлана Ходченкова) пытаются разгадать тайну между жизнью и смертью. Каждый новый поворот разрушает привычную логику, превращая расследование в метафизический квест, пишет источник.

Пять историй, в которых отечественный детектив неожиданно доказывает: НТВ умеет снимать не только про допросы, но и про настоящую загадку.

