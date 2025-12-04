От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер)

Фанаты хита Netflix дождались: стриминг представил большой трейлер пятого сезона «Эмили в Париже». Из него зрители не только узнали, где теперь будет разворачиваться основное действие картины, но и уловили намек на новые интриги.

Пятый сезон «Эмили в Париже»

Судьба Эмили Купер принимает неожиданный поворот: начальница назначает героиню главой нового, римского филиала их маркетингового агентства. Это головокружительный карьерный шаг, который открывает перед ней новые горизонты, но и ставит перед непростым личным выбором. Придётся ли ей окончательно распрощаться с Парижем?

Создатели сериала успокаивают поклонников: связь Эмили с городом любви не прервётся, хоть ей и придется переехать. Зрителей ждет возвращение старых знакомых и, конечно, новые витки в запутанных романтических историях. Премьера долгожданного пятого состоится на стриминговом сервисе уже 18 декабря.

Сериал «Эмили в Париже»

Сериал стартовал в 2020 году как американо-французский проект, созданный Дарреном Старом — тем самым, кто когда-то подарил миру «Секс в большом городе». Главную роль исполнила Лили Коллинз, а саму съёмочную группу можно было часто встретить в парижских округах, которые стали настоящими декорациями к жизни героини.

Со временем география расширилась: второй сезон «заехал» в Сен-Тропе, четвёртый — в Рим, и, судя по всему, пятый задержится в Италии надолго.

Основная интрига нового сезона, вероятно, снова будет вертеться вокруг сердца Эмили, за которое по-прежнему борются обаятельный француз Габриэль и новый ухажёр Марчелло. Зрителей снова ждут забавные столкновения культур, только теперь вместо французского шика придётся привыкать к итальянскому темпераменту.

