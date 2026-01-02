Меню
Киноафиша Статьи От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»

2 января 2026 20:33
Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»

Зрители не хотят разбираться в смысле картины.

«Ёжик в тумане» разделил публику на два лагеря. Одним он казался излишне мрачным и затянутым, другим открывался как философская притча, требующая многократного просмотра.

Парадоксально, но на родине мультфильм поначалу не получил должного признания. Зато мировое сообщество единогласно причислило его к шедеврам.

«Ёжик в тумане» в СССР

Когда «Ёжик в тумане» появился на советском телевидении, никто не ожидал, что эта необычная история найдёт отклик у зрителей. Его со скепсисом выпустили на экраны, и реакция поначалу была сомнительной.

Детская аудитория оказалась не готова к философским блужданиям героя, а взрослые воспринимали мультфильм с недоумением. Кстати, как и сейчас — некоторые так и не разобрались в смысле картины, негативных отзывов хватает с лихвой.

«С детства терпеть не могу этот маразм», «Самый страшный мультфильм моего детства... Вот этот вот символизм, иносказательность — это всё должен понять ребёнок? Пожалуй, это мультфильм для взрослых или для специалистов в некоторых областях», — пишут в Сети.

Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»

«Ёжик в тумане» в мире

А вот мировые кинофестивали «Ёжик в тумане» мгновенно покорил, получив главный приз на токийском фестивале «Лапута», где специалисты выбрали его из 150 анимационных работ. Образ задумчивого героя проник в мировую культуру — от пародии в «Гриффинах» до намёков в «Покемоне» и «Острове летнего лагеря».

Особое признание мультфильм получил у Хаяо Миядзаки, который открыто называл Юрия Норштейна своим учителем. Так советская анимационная история стала источником вдохновения для создателей по всему миру.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как мультик оценили современные итальянцы.

Фото: Кадры из мультфильма «Ёжик в тумане» (1975)
Светлана Левкина
