От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»

«Ёжик в тумане» разделил публику на два лагеря. Одним он казался излишне мрачным и затянутым, другим открывался как философская притча, требующая многократного просмотра.

Парадоксально, но на родине мультфильм поначалу не получил должного признания. Зато мировое сообщество единогласно причислило его к шедеврам.

«Ёжик в тумане» в СССР

Когда «Ёжик в тумане» появился на советском телевидении, никто не ожидал, что эта необычная история найдёт отклик у зрителей. Его со скепсисом выпустили на экраны, и реакция поначалу была сомнительной.

Детская аудитория оказалась не готова к философским блужданиям героя, а взрослые воспринимали мультфильм с недоумением. Кстати, как и сейчас — некоторые так и не разобрались в смысле картины, негативных отзывов хватает с лихвой.

«С детства терпеть не могу этот маразм», «Самый страшный мультфильм моего детства... Вот этот вот символизм, иносказательность — это всё должен понять ребёнок? Пожалуй, это мультфильм для взрослых или для специалистов в некоторых областях», — пишут в Сети.

«Ёжик в тумане» в мире

А вот мировые кинофестивали «Ёжик в тумане» мгновенно покорил, получив главный приз на токийском фестивале «Лапута», где специалисты выбрали его из 150 анимационных работ. Образ задумчивого героя проник в мировую культуру — от пародии в «Гриффинах» до намёков в «Покемоне» и «Острове летнего лагеря».

Особое признание мультфильм получил у Хаяо Миядзаки, который открыто называл Юрия Норштейна своим учителем. Так советская анимационная история стала источником вдохновения для создателей по всему миру.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как мультик оценили современные итальянцы.