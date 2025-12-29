Меню
От этой секретной концовки «28 дней спустя» зря отказались: она бы «убила» зрителей наповал

29 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «28 дней спустя»

Хоррор мог выдать неожиданную развязку.  

Любой фильм заслуживает сильного финала. Для научной фантастики это особенно важно. Решающим может стать неожиданный поворот или просто блестящая идея, которая ставит точку в запутанном сюжете. Именно последние кадры часто определяют, останется ли картина в памяти зрителей.

Поэтому авторы многих фантастических картин подходили к концовке с особым вниманием. Они стремились к совершенству, иногда создавая несколько версий финала. В процессе появлялись альтернативные сценарии и даже отснятые эпизоды, которые публика так и не увидела.

Такая же история произошла и с культовым фильмом «28 дней спустя».

Сюжет фильма «28 дней спустя»

Молодой человек приходит в себя в лондонской больнице. Он провёл в коме ровно 28 дней. За это время мир изменился до неузнаваемости. Смертельный вирус успел превратить большинство людей в агрессивных существ, а оставшихся в живых — в их жертв.

Главный герой объединяется с несколькими выжившими. Вместе они пытаются найти способ борьбы с эпидемией.

Однако вся Англия охвачена заразой. Те, кто не превратился в монстра, часто теряют рассудок по-другому — от страха и отчаяния.

Кадр из фильма «28 дней спустя»

Концовки фильма «28 дней спустя»

В 2002 году Дэнни Бойл вдохнул новую жизнь в зомби-хоррор. Этот жанр тогда считался давно забытым для широкой публики.

Режиссёр переосмыслил саму его суть, смешав с постапокалиптической историей. Именно с этого фильма началась новая волна увлечения зомби, которая продолжается до сих пор.

В финале, который увидели в кинотеатрах, герой по имени Джим смог вырваться. Он спасся от группы выживших, захваченных жаждой власти. Зомби, судя по всему, начали вымирать от голода. Сцена намекала, что Джима спасут, оставляя зрителям лучик надежды.

Однако на DVD вышла расширенная версия. Она показала альтернативные концовки.

Первая, полностью отснятая, была куда мрачнее. В ней Джим погибает от пули в самом конце. Сценарист Алекс Гарленд позже пояснил эту идею. Он сказал, что это тематическое завершение — герой оказывается в той же больнице, где всё началось. Круг замкнулся.

Была и вторая, секретная версия, существовавшая лишь как раскадровка. В ней Джим жертвует собой, чтобы спасти заражённого Фрэнка.

Но самая радикальная концовка, от которой отказались, шокировала фанатов ещё больше, когда они о ней узнали. Она предполагала, что вся история оказалась всего лишь сном главного героя, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя».

Фото: Кадры из фильма «28 дней спустя» (2002)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
