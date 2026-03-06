Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными

«От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными

6 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Лепила»

16 эпизодов уже в Сети, так что лучше самому оценить работу.

Иногда сериал начинают обсуждать ещё до премьеры. Так случилось и с детективом «Лепила» — проектом с Никитой Панфиловым в главной роли. Актёр давно стал постоянным героем криминальных сериалов, поэтому зрители сразу разделились на два лагеря. Одни включили сериал именно из-за него. Другие — наоборот, принципиально не стали смотреть.

Дворник с прошлым хирурга

По сюжету «Лепилы» Сергей Рашидов когда-то был успешным хирургом. Теперь он живёт под чужим именем и работает дворником Джурой. Однажды во время утренней уборки герой находит раненого бандита по кличке Конрад и спасает ему жизнь. После этого за Джурой начинают охотиться сразу несколько сил: полиция, бандиты и наёмники.

История быстро превращается в криминальную игру, где у каждого своя цель. Именно динамика и закрученный сюжет многие зрители назвали главным плюсом сериала.

Споры вокруг Панфилова

Главные обсуждения разгорелись вокруг актёрской игры Никиты Панфилова. Для части зрителей его появление в сериале стало настоящим раздражителем.

«От этого Панфилова уже тошнит, не будет он другим, по природе он такой с ужимками и прыжками как в басне Крылова “Мартышка и зеркало”, потому и неприятно смотреть эту хрень», — пишет один из комментаторов.

«Не смотрю фильмы с его участием, мерзкий голос, вихляется как на шарнирах», — добавляет другая зрительница.

«Даже не смотрела. Если играет Панфилов, то смотреть — время терять», — признаётся ещё один пользователь.

Но сериал всё же зашёл

При этом после премьеры появились и совершенно другие отзывы. Многие зрители отметили, что роль оказалась неожиданной для актёра и гораздо более драматичной, чем обычно.

«Нетипичная для Панфилова роль — серьёзная, драматическая, без клоунады. Первые серии зашли хорошо», — пишут в комментариях.

В итоге «Лепила» стал типичным примером сериала, который делит аудиторию пополам. Одни не готовы терпеть Панфилова ни в каком проекте. Другие признают: в динамичном и довольно мрачном сюжете он всё-таки смотрится органично. И да. все серии уже вышли, так что лучше самом у включить и оценить киноработу.

Фото: Кадр из сериала «Лепила»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» Читать дальше 5 марта 2026
«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей «Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей Читать дальше 7 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Читать дальше 7 марта 2026
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий Читать дальше 6 марта 2026
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали «Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали Читать дальше 6 марта 2026
Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного» Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного» Читать дальше 6 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше