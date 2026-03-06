«От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными

16 эпизодов уже в Сети, так что лучше самому оценить работу.

Иногда сериал начинают обсуждать ещё до премьеры. Так случилось и с детективом «Лепила» — проектом с Никитой Панфиловым в главной роли. Актёр давно стал постоянным героем криминальных сериалов, поэтому зрители сразу разделились на два лагеря. Одни включили сериал именно из-за него. Другие — наоборот, принципиально не стали смотреть.

Дворник с прошлым хирурга

По сюжету «Лепилы» Сергей Рашидов когда-то был успешным хирургом. Теперь он живёт под чужим именем и работает дворником Джурой. Однажды во время утренней уборки герой находит раненого бандита по кличке Конрад и спасает ему жизнь. После этого за Джурой начинают охотиться сразу несколько сил: полиция, бандиты и наёмники.

История быстро превращается в криминальную игру, где у каждого своя цель. Именно динамика и закрученный сюжет многие зрители назвали главным плюсом сериала.

Споры вокруг Панфилова

Главные обсуждения разгорелись вокруг актёрской игры Никиты Панфилова. Для части зрителей его появление в сериале стало настоящим раздражителем.

«От этого Панфилова уже тошнит, не будет он другим, по природе он такой с ужимками и прыжками как в басне Крылова “Мартышка и зеркало”, потому и неприятно смотреть эту хрень», — пишет один из комментаторов. «Не смотрю фильмы с его участием, мерзкий голос, вихляется как на шарнирах», — добавляет другая зрительница. «Даже не смотрела. Если играет Панфилов, то смотреть — время терять», — признаётся ещё один пользователь.

Но сериал всё же зашёл

При этом после премьеры появились и совершенно другие отзывы. Многие зрители отметили, что роль оказалась неожиданной для актёра и гораздо более драматичной, чем обычно.

«Нетипичная для Панфилова роль — серьёзная, драматическая, без клоунады. Первые серии зашли хорошо», — пишут в комментариях.

В итоге «Лепила» стал типичным примером сериала, который делит аудиторию пополам. Одни не готовы терпеть Панфилова ни в каком проекте. Другие признают: в динамичном и довольно мрачном сюжете он всё-таки смотрится органично. И да. все серии уже вышли, так что лучше самом у включить и оценить киноработу.