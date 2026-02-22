От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все

С тех пор как экраны покорил «Великолепный век», минуло уже больше десяти лет, но время словно не властно над этой историей. Зрители по-прежнему возвращаются к любимым сериям, спорят о мотивах героев и следят за жизнью актеров за пределами дворца Топкапы.

Создатели щедро насытили повествование самыми разными красками — здесь хватало и мудрых уроков, и искрометного юмора, и моментов, от которых хотелось швырнуть пультом в экран. Но отдельной строкой идут эпизоды, после которых в горле застревал ком. Давайте вспомним три сцены, раздиравшие сердца миллионов.

Лечение Джихангира

Хюррем подарила султану очередного сына в положенный срок, и первое время младенец не вызывал тревоги — обычный крепыш, каких во дворце рождалось немало. Но шли дни, и вместо положенного здоровья малыш будто угасал на глазах.

Бесконечный плач, отказ от груди, почти полное отсутствие сна — столичные лекари лишь разводили руками, не в силах разгадать эту загадку. Пока во дворце не появился чужеземный врач, которого привез с собой Ибрагим-паша.

Именно он произнес приговор: у принца растет горб, и кости искривляются с каждым днем. Болезнь неизлечима, но можно попытаться затормозить её ход, вытягивая позвоночник на чудовищной конструкции. Эта сцена с криками ребенка заставила дрожать даже стойких.

Казнь Мустафы

Казнь Мустафы — это, без сомнений, один из самых тяжелых эпизодов не только в самом сериале, но и во всей реальной истории Османской империи. Зрители до последнего отказывались верить, что Сулейман действительно решится поднять руку на собственного первенца.

Напряжение в кадре нарастало с каждой минутой, актеры выложились по полной, и в итоге эта сцена заставила рыдать не только миллионы телезрителей, но и самих создателей проекта.

Смерть Хюррем

Зрители знали, что этот момент наступит. Хюррем угасала на глазах. Эту женщину можно было любить или ненавидеть, но равнодушным она не оставляла никого.

Дети, кажется, успели попрощаться с матерью мысленно. Но Сулейман — нет. Повелитель, перед которым трепетал мир, наотрез отказывался принимать реальность без любимой женщины.

Когда султанша, едва держась на ногах, проходила по гарему, невольно вспоминалась их первая встреча много лет назад — создатели словно провели для зрителей эту тонкую параллель.

А прощальное стихотворение, взгляды, полные такой щемящей любви, и обещание скоро увидеться вновь… Все это заставило лить слезы даже тех, кто до последнего сдерживался. Вместе с Хюррем действительно ушла целая эпоха — время великого правления Сулеймана.