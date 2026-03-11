От этих сериалов невозможно оторваться: рейтинги достойные, сезонов много — идеальны для марафона (№3 я обожаю)

Тут и мистика, и хоррор, и боевик.

Иногда сериал захватывает так, что обещание «посмотрю одну серию перед сном» превращается в ночной марафон. Есть проекты, которые буквально втягивают с первых минут. В них сильный сюжет, яркие персонажи и такие повороты, что остановиться почти невозможно.

«Это мы» — семейная драма на 6 сезонов

Американский сериал «Это мы» вышел в 2016 году и завершился после 6 сезонов. На «Кинопоиске» проект получил рейтинг 8,4. История начинается с необычного совпадения: 18 миллионов человек в мире празднуют день рождения в один день.

Сюжет постепенно соединяет судьбы нескольких героев. Через воспоминания, семейные тайны и трагедии сериал показывает, как случайные события формируют судьбу человека. Именно за эмоциональную честность проект получил огромную фан-базу.

«Власть в ночном городе» — криминальная история Нью-Йорка

Сериал Power выходил с 2014 по 2020 год и тоже насчитывает 6 сезонов. Его рейтинг на «Кинопоиске» — 7,8. В центре истории — владелец ночного клуба Джеймс Сент-Патрик.

Днем он пытается стать частью элиты Нью-Йорка. Ночью ведет подпольный бизнес и торгует наркотиками. Двойная жизнь постепенно начинает разрушать все вокруг.

«Извне» — мистический сериал о городе-ловушке

Проект «Извне» (From) стартовал в 2022 году и уже получил 4 сезона. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,6. Сюжет разворачивается в странном городке, из которого невозможно уехать, рассказывает автор Дзен-канала Подборки фильмов и сериалов.

Днем жители пытаются жить обычной жизнью. Ночью на улицы выходят существа из леса, и город превращается в место выживания. Именно эта смесь мистики, хоррора и драмы делает сериал одним из самых обсуждаемых последних лет.

Все три проекта объединяет одно — сильный сюжет. Это те сериалы, после которых очень трудно нажать кнопку «выключить».