Киноафиша Статьи От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»

27 февраля 2026 18:00
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

127 серия будет самая драматичная.

Свежие спойлеры «Клюквенного щербета» обещают эмоциональные качели: чужой ребёнок, интриги Асиля и большие проблемы с деньгами. Сценаристы не собираются останавливаться и выжимают эмоции любыми способами — и даже очень грязными.

Кывылджим и Омеру придётся отпустить Кемаля

И они снова бьют туда, где больнее всего. По новым спойлерам, Кывылджим и Омер узнают правду: Кемаль им не родной. И да — это тот самый удар под дых, после которого сложно дышать даже зрителю.

Паре придётся вернуть малыша его биологической семье. Взамен им передадут другого ребёнка, но, судя по инсайдам, привыкнуть к нему КывМер будет очень непросто. Единственной реальной поддержкой для Кывылджим в этот период неожиданно станет Салкым.

Письмо Нурсемы всё-таки выстрелит

Помните признание Нурсемы Асилю, которое она так и не отправила? Забудьте — письмо всё равно всплывёт.

По утечкам, записку найдёт Нилай и быстро поймёт, что та всё ещё не отпустила Асиля. Дальше — классическая цепная реакция: письмо попадёт к Абидину, а затем и к самому Асилю. И вот тут, кажется, начнётся новый виток драмы.

Ильхами зря записали в злодеи

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Самый неожиданный поворот — срыв никаха, по спойлерам, связан не с местью Ильхами. Турецкие источники утверждают: именно Асиль помешал имаму появиться на церемонии.

При этом Нурсема и Ильхами всё же заключат религиозный брак — но ненадолго. И честно, у меня уже тот же вопрос, что и у фанатов: сколько ещё свадеб нужно Нурсеме для счастья?

Нилай и Ягыз: всё начнётся с расчёта

Отношения Нилай и Ягыза действительно стартуют, но не из большой любви. Изначально он будет преследовать финансовый интерес.

Правда, дальше всё по законам турдизи: когда схема вскроется, окажется, что Ягыз уже успел влюбиться по-настоящему. Вот только примет ли это Нилай — большой вопрос.

Уналы на краю финансовой ямы

И финальный тревожный звоночек — деньги. По данным турецких журналистов, семья Унал столкнётся с серьёзным кризисом.

Причина — рискованные вложения Фатиха в криптовалюту, которые могут обернуться крупными потерями и даже угрозой банкротства.

В общем, если вы думали, что «Клюквенный щербет» уже выжал максимум драмы — похоже, сценаристы только разогреваются.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
