Киноафиша Статьи От «Чернобыля» с рейтингом 9,3 до корейского триллера с 8,5: 5 удивительных мини-сериалов, которые залипают мгновенно

21 февраля 2026 15:00
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Посмотрите буквально за 2 вечера.

Иногда не хочется начинать историю на пять сезонов. Хочется посмотреть сериал за выходные и закрыть гештальт. Вот пять коротких проектов с высокими рейтингами — разные жанры, разное настроение, но одинаково крепкий результат.

«Уроки химии» (2023)

Кинопоиск — 8.1, IMDb — 8.2.

Драма о химике Элизабет Зотт, которую в 1950-х увольняют из лаборатории. Она становится ведущей кулинарного шоу «Ужин в шесть» и объясняет домохозяйкам химические реакции через готовку. Производство США, режиссеры Берти Эллвуд, Тара Миле, Милисент Шелтон. Теплый, умный сериал о науке и достоинстве.

«Чернобыль» (2019)

Кинопоиск — 8.8, IMDb — 9.3.

Пять серий от HBO о катастрофе 1986 года. Режиссер Йохан Ренк. Подготовка заняла два года, съемки частично проходили на Литовской АЭС. История начинается с самоубийства Валерия Легасова и возвращается на два года назад. Мощная историческая драма с холодной интонацией.

«Ход королевы» (2020)

Кинопоиск — 8.3, IMDb — 8.5.

Экранизация романа Уолтера Тевиса. История сироты Бет Хармон, шахматного гения с зависимостью. Консультантом проекта был Гарри Каспаров. Режиссер Скотт Фрэнк. Спорт и драма без лишнего пафоса.

«Игра смерти» (2023)

Кинопоиск — 8.4, IMDb — 8.5.

Южная Корея. Режиссер Ха Бён-хун. Герой после попытки самоубийства должен умереть 12 раз в телах разных людей. Фантастика, триллер и размышление о ценности жизни в одном флаконе.

«Предложение» (2022)

Кинопоиск — 8.6, IMDb — 8.6.

Десять серий о создании фильма Копполы. Режиссеры Адам Аркин, Колин Бакси, Декстер Флетчер. История продюсера Альберта Радди и закулисья Голливуда 1970-х, советует YashKino.

Все пять сериалов завершены и не требуют продолжений. Посмотрел — и история закончена. Именно за это их и ценят.

Фото: Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
Екатерина Адамова
