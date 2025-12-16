Меню
Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем»

16 декабря 2025 16:11
Кадр из мультсериала «Буба»

Вокруг проекта возник спор.

Последние сутки в Сети обсуждают тревожные новости. Будто бы популярный мультсериал «Буба» навсегда покидает российских зрителей.

Причина — решение британской компании-правообладателя не продлевать лицензию на показ. Однако ситуация оказалась не такой очевидной.

Когда «Буба» уйдет

Российский офис студии в Красногорске продолжает свою работу. И пока новые серии про Бубу всё ещё можно найти на видеоплощадках.

Но инсайдеры упорно твердят, что скоро всё может исчезнуть: от эпизодов мультика до плюшевых игрушек и другой продукции с симпатичным героем.

Когда эти сообщения разлетелись по Telegram-каналам, представители правообладателя, компании 3D Sparrow, оперативно отреагировали. Они опровергли информацию о скором уходе мультфильма. По всей видимости, все спорные вопросы пока удалось уладить.

Кадр из мультсериала «Буба»

Мультфильм о Бубе

За знакомым всем детям персонажем стоит британская студия 3D Sparrow. Именно она создала любимые многими сериалы «Буба» и «Готовим с Бубой». История про любопытного героя началась ещё в 2014 году.

С тех пор вышло пять полноценных сезонов, а шестой всё ещё находится в работе. Коротких серий уже больше 140. Каждая из них длится не больше семи минут и обходится без единого слова, что делает мультфильм понятным для самых маленьких зрителей.

Буба — это милый домовёнок, который постоянно попадает в забавные переделки, исследуя обычный мир вокруг себя. А в отдельном кулинарном шоу у него есть верная помощница Лула. Вместе они весело экспериментируют на кухне, открывая для себя новые ингредиенты и рецепты.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Буба и почему он покорил Netflix и весь мир.

Фото: Кадры из мультсериала «Буба»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
