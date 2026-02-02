От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными

Тут совсем не про хайп и кассу. Тут больше про душу.

Хорошие фильмы часто становятся для актёра не просто вдохновением, а внутренней опорой. Теми самыми ориентирами, по которым потом сверяешь роли, режиссёров и собственные решения.

У Александра Петрова этот список складывался годами — из разного кино, разной интонации и очень разных героев.

Вот 10 фильмов, которые он не раз называл важными для себя — без рейтингов и громких выводов, просто как честное признание в любви к кино, пишет ОККО:

«Человек-Паук» «Брат» «Пианист» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» «Выживший» «Русский ковчег» «Мой друг Иван Лапшин» «Однажды в Америке» «Дюнкерк» «Игры разума»

В этом списке легко увидеть диапазон: от супергеройского мифа до тихого, почти документального кино, от голливудского масштаба до сложной советской классики.

И, кажется, именно из этого сочетания и складывается тот самый Петров — актёр, который одинаково уверенно чувствует себя и в массовом кино, и в историях, где важнее паузы, чем слова.