Киноафиша Статьи От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными

От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными

2 февраля 2026 10:23
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Тут совсем не про хайп и кассу. Тут больше про душу.

Хорошие фильмы часто становятся для актёра не просто вдохновением, а внутренней опорой. Теми самыми ориентирами, по которым потом сверяешь роли, режиссёров и собственные решения.

У Александра Петрова этот список складывался годами — из разного кино, разной интонации и очень разных героев.

Вот 10 фильмов, которые он не раз называл важными для себя — без рейтингов и громких выводов, просто как честное признание в любви к кино, пишет ОККО:

  1. «Человек-Паук»
  2. «Брат»
  3. «Пианист»
  4. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  5. «Выживший»
  6. «Русский ковчег»
  7. «Мой друг Иван Лапшин»
  8. «Однажды в Америке»
  9. «Дюнкерк»
  10. «Игры разума»

В этом списке легко увидеть диапазон: от супергеройского мифа до тихого, почти документального кино, от голливудского масштаба до сложной советской классики.

И, кажется, именно из этого сочетания и складывается тот самый Петров — актёр, который одинаково уверенно чувствует себя и в массовом кино, и в историях, где важнее паузы, чем слова.

Фото: Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
