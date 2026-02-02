От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными

Хорошие фильмы часто становятся для актёра не просто вдохновением, а внутренней опорой. Теми самыми ориентирами, по которым потом сверяешь роли, режиссёров и собственные решения.
У Александра Петрова этот список складывался годами — из разного кино, разной интонации и очень разных героев.
Вот 10 фильмов, которые он не раз называл важными для себя — без рейтингов и громких выводов, просто как честное признание в любви к кино, пишет ОККО:
- «Человек-Паук»
- «Брат»
- «Пианист»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Выживший»
- «Русский ковчег»
- «Мой друг Иван Лапшин»
- «Однажды в Америке»
- «Дюнкерк»
- «Игры разума»
В этом списке легко увидеть диапазон: от супергеройского мифа до тихого, почти документального кино, от голливудского масштаба до сложной советской классики.
И, кажется, именно из этого сочетания и складывается тот самый Петров — актёр, который одинаково уверенно чувствует себя и в массовом кино, и в историях, где важнее паузы, чем слова.