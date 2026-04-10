5 новых душераздирающих фильмов о войне 2026 года, которые покажут судьбы людей, а не только фронт

«Блокадные судьбы», «Красавица», «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета» и «Литвяк» — в 2026 году тема Великой Отечественной войны снова занимает заметное место в кино. События 1941–1945 годов продолжают переосмысляться, и новые проекты показывают, что акцент постепенно смещается от масштабных сражений к личным историям и человеческому выбору.

«Блокадные судьбы», 2026

Анимационный фильм выходит с 22 января (12+). В основе — дневники и воспоминания жителей блокадного Ленинграда. История строится через судьбы детей, артистов и обычных горожан, которым пришлось выживать в условиях голода и холода.

Проект делает ставку на личное восприятие трагедии. Через частные истории раскрывается общий масштаб катастрофы.

«Красавица», 2026

Премьера состоялась 19 февраля (12+). Действие разворачивается в Ленинграде зимой 1941 года. Старшина Николай Светлов после ранения получает назначение в зоосад, где сотрудники пытаются спасти животных.

Центральным символом становится бегемотиха Красавица. Через эту линию фильм показывает, как в условиях блокады люди сохраняют человечность и заботу.

«Ангелы Ладоги», 2026

Фильм выходит 23 апреля (12+). В центре сюжета — молодые буеристы, которые доставляют боеприпасы по льду Ладоги. Во время задания они находят детский дом с сиротами и меняют цель операции.

Картина сочетает военную драму и тему спасения, где выбор героев влияет не только на исход миссии, но и на жизни детей.

«Семь верст до рассвета», 2026

Премьера запланирована на 30 апреля (16+). Сюжет разворачивается в Псковской области в 1941–1942 годах. Крестьянин Матвей Кузьмин соглашается стать проводником для немецкой дивизии, но использует это решение как часть собственного плана.

История основана на реальных событиях и строится вокруг личного подвига и риска, пишет автор Дзен-канала Какое кино?

«Литвяк», 2026

Фильм также выходит 30 апреля (16+). В центре — лётчица Лидия Литвяк, которой 21 год. Она участвует в воздушных боях и становится одним из результативных асов.

Картина показывает не только боевые эпизоды, но и личную линию героини, включая отношения и внутренние переживания.

Новые фильмы 2026 года демонстрируют общий тренд. Военная тема всё чаще раскрывается через конкретные судьбы, где внимание сосредоточено на человеке, а не только на историческом фоне.