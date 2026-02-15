Меню
Киноафиша Статьи От Безрукова глаз будет не оторвать: в 2027 году выйдет новый исторический проект о запретной любви «Королева Анна» — первый тизер-постер впечатляет

15 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Королева Анна»

Поклонники исторических саг могут радоваться. 

В декабре прошлого года завершились съемки исторической картины «Королева Анна». Фильм запланирован к выходу на экраны 11 февраля 2027 года. За год до премьеры кинопрокатчик «Централ Партнершип» опубликовал первый тизер-постер.

О чем фильм

Действие картины разворачивается на Руси XI века. Ярослав Мудрый отправляет свою дочь Анну за границу для заключения брака с королем франков. Анна принимает этот династический союз как неизбежность. Ей предстоит долгий и тяжелый путь во Францию. Сопровождать кортеж и охранять невесту поручено воину Остромиру. Остромир показал свою верность и мужество перед князем, и ему доверили эту задачу.

Создатели и актерский состав

Режиссером и автором сценария фильма стал Алексей Сидоров. Он известен по картинам «Т-34» и «Чемпион мира». В актерский состав вошли Сергей Безруков в роли Ярослава Мудрого и Екатерина Воронина в образе Анны. В картине также задействованы Виктор Добронравов, Алексей Кравченко, Илья Маланин, Антон Филипенко и Владимир Яглыч.

Картина снята «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с «Централ Партнершип». В проект участвовал телеканал «Россия». Производство получило поддержку Фонда кино.

Что самое интересное

Картина подробно реконструирует облик XI века: от одежды и оружия до повседневного быта. Авторы добивались максимально правдоподобного изображения реальностей Древней Руси и европейских земель. Ну и, конечно, тема запретной любви между красавицей Анной и отважным Остромиром не оставит равнодушным никого.

Фото: Кадр из фильма «Королева Анна»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
