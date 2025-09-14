От «Баллады о змеях» до «Рассвета в день Жатвы»: как правильно смотреть всю сагу «Голодные игры» — идеальная хронология

Теперь вы точно будете знать всю историю от и до.

Франшиза «Голодные игры» остаётся одной из самых популярных антиутопий современности. Первый фильм вышел в 2012 году, положив начало масштабной саге о борьбе против жестокой системы.

Миллионы зрителей следили за судьбой Китнисс Эвердин, а позже — за событиями приквелов. И теперь фанаты ждут новую часть: «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы», премьера которой намечена на 2026 год. Разбираемся, в каком порядке лучше смотреть фильмы, чтобы ничего не упустить.

Порядок выхода на экраны

Сначала фильмы можно смотреть так, как они появлялись в кинотеатрах:

Год Название 2012 «Голодные игры» 2013 «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2014 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» 2015 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» 2023 «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» 2026 «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы»

Такой порядок подойдёт тем, кто хочет повторить эмоции миллионов зрителей, ждавших каждую премьеру.

Хронология вселенной

Но если вам интереснее внутренняя логика событий, лучше следовать хронологии истории:

Хронология Название Первая «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023) Вторая «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» (2026) Третья «Голодные игры» (2012) Четвёртая «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) Пятая «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) Шестая «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)

Таким образом, приквелы открывают зрителям прошлое Панема, а оригинальная тетралогия рассказывает историю Китнисс и восстания.

Вернется ли Китнисс?

Несмотря на завершённую арку героини, поклонники мечтают увидеть Дженнифер Лоуренс в новых фильмах. Актриса сама признаётся, что не исключает возвращения. Но продюсеры и режиссёр подчеркивают: всё зависит от Сьюзен Коллинз. Если у автора появится новая история для Китнисс, Голливуд точно ухватится за шанс.

Пока же зрителям остаётся ждать «Рассвет в день Жатвы», который станет важным мостиком между приквелами и оригинальной сагой.

