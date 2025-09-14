От «Баллады о змеях» до «Рассвета в день Жатвы»: как правильно смотреть всю сагу «Голодные игры» — идеальная хронология

Франшиза «Голодные игры» остаётся одной из самых популярных антиутопий современности. Первый фильм вышел в 2012 году, положив начало масштабной саге о борьбе против жестокой системы.
Миллионы зрителей следили за судьбой Китнисс Эвердин, а позже — за событиями приквелов. И теперь фанаты ждут новую часть: «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы», премьера которой намечена на 2026 год. Разбираемся, в каком порядке лучше смотреть фильмы, чтобы ничего не упустить.
Порядок выхода на экраны
Сначала фильмы можно смотреть так, как они появлялись в кинотеатрах:
|Год
|Название
|2012
|«Голодные игры»
|2013
|«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
|2014
|«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»
|2015
|«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»
|2023
|«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
|2026
|«Голодные игры: Рассвет в день Жатвы»
Такой порядок подойдёт тем, кто хочет повторить эмоции миллионов зрителей, ждавших каждую премьеру.
Хронология вселенной
Но если вам интереснее внутренняя логика событий, лучше следовать хронологии истории:
|Хронология
|Название
|Первая
|«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023)
|Вторая
|«Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» (2026)
|Третья
|«Голодные игры» (2012)
|Четвёртая
|«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013)
|Пятая
|«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014)
|Шестая
|«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)
Таким образом, приквелы открывают зрителям прошлое Панема, а оригинальная тетралогия рассказывает историю Китнисс и восстания.
Вернется ли Китнисс?
Несмотря на завершённую арку героини, поклонники мечтают увидеть Дженнифер Лоуренс в новых фильмах. Актриса сама признаётся, что не исключает возвращения. Но продюсеры и режиссёр подчеркивают: всё зависит от Сьюзен Коллинз. Если у автора появится новая история для Китнисс, Голливуд точно ухватится за шанс.
Пока же зрителям остаётся ждать «Рассвет в день Жатвы», который станет важным мостиком между приквелами и оригинальной сагой.
