Киноафиша Статьи От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии

От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии

5 марта 2026 13:00
Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Премьера состоялась в первый день весны.

Когда кажется, что история «Йеллоустоуна» закончилась, Тейлор Шеридан снова возвращает зрителей в мир Даттонов. Новый проект «Йеллоустоун: Маршалы» переносит внимание на Кейси Даттона — бывшего морского котика и одного из сыновей Джона Даттона. После событий финала пятого сезона он продаёт ранчо и пытается начать новую жизнь. Только прошлое Даттонов так просто не отпускает.

Кейси Даттон меняет правила игры

В новом сериале Кейси вступает в элитное подразделение федеральных маршалов США. Его задача — бороться с преступностью в Монтане, где закон часто приходится защищать буквально силой.

Опыт морского пехотинца и навыки ковбоя превращают героя в идеального охотника за преступниками. Вместе с ним работает команда маршалов: Пит Кэлвин, Белль Скиннер, Андреа Круз и Майлз Киттл. В истории остаётся и его сын Тейт, который становится частью новой жизни отца.

Гибрид вестерна и криминального сериала

О разработке проекта стало известно в марте 2025 года. Съёмки стартовали осенью того же года, а премьера первого сезона состоялась 1 марта 2026 года.

Тейлор Шеридан описывает сериал как гибрид современного вестерна и криминальной драмы с более динамичным и эпизодическим повествованием. Режиссёрами выступили Кристофер Чулак («По волчьим законам», «Лонгмайр») и Грег Яйтанс («Старик»).

График выхода серий

Серия

Дата выхода

1

1 марта 2026, вышла

2

8 марта 2026

3

15 марта 2026

4

22 марта 2026

5

29 марта 2026

6

5 апреля 2026

7

12 апреля 2026

8

19 апреля 2026

9

26 апреля 2026

10

3 мая 2026

11

10 мая 2026

12

17 мая 2026

13

24 мая 2026

Новый этап вселенной «Йеллоустоуна»

Вселенная Тейлора Шеридана продолжает расти. После успеха сериалов «1883», «1923» и «Король Талсы» новый проект делает ставку на экшен и истории правоохранителей.

«Йеллоустоун: Маршалы» показывает другую сторону Монтаны — место, где ковбойские правила всё ещё работают, а закон приходится защищать на границе между цивилизацией и дикой природой.

Фото: Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
