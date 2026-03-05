От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии

Премьера состоялась в первый день весны.

Когда кажется, что история «Йеллоустоуна» закончилась, Тейлор Шеридан снова возвращает зрителей в мир Даттонов. Новый проект «Йеллоустоун: Маршалы» переносит внимание на Кейси Даттона — бывшего морского котика и одного из сыновей Джона Даттона. После событий финала пятого сезона он продаёт ранчо и пытается начать новую жизнь. Только прошлое Даттонов так просто не отпускает.

Кейси Даттон меняет правила игры

В новом сериале Кейси вступает в элитное подразделение федеральных маршалов США. Его задача — бороться с преступностью в Монтане, где закон часто приходится защищать буквально силой.

Опыт морского пехотинца и навыки ковбоя превращают героя в идеального охотника за преступниками. Вместе с ним работает команда маршалов: Пит Кэлвин, Белль Скиннер, Андреа Круз и Майлз Киттл. В истории остаётся и его сын Тейт, который становится частью новой жизни отца.

Гибрид вестерна и криминального сериала

О разработке проекта стало известно в марте 2025 года. Съёмки стартовали осенью того же года, а премьера первого сезона состоялась 1 марта 2026 года.

Тейлор Шеридан описывает сериал как гибрид современного вестерна и криминальной драмы с более динамичным и эпизодическим повествованием. Режиссёрами выступили Кристофер Чулак («По волчьим законам», «Лонгмайр») и Грег Яйтанс («Старик»).

График выхода серий

Серия Дата выхода 1 1 марта 2026, вышла 2 8 марта 2026 3 15 марта 2026 4 22 марта 2026 5 29 марта 2026 6 5 апреля 2026 7 12 апреля 2026 8 19 апреля 2026 9 26 апреля 2026 10 3 мая 2026 11 10 мая 2026 12 17 мая 2026 13 24 мая 2026

Новый этап вселенной «Йеллоустоуна»

Вселенная Тейлора Шеридана продолжает расти. После успеха сериалов «1883», «1923» и «Король Талсы» новый проект делает ставку на экшен и истории правоохранителей.

«Йеллоустоун: Маршалы» показывает другую сторону Монтаны — место, где ковбойские правила всё ещё работают, а закон приходится защищать на границе между цивилизацией и дикой природой.