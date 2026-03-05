От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии

Когда кажется, что история «Йеллоустоуна» закончилась, Тейлор Шеридан снова возвращает зрителей в мир Даттонов. Новый проект «Йеллоустоун: Маршалы» переносит внимание на Кейси Даттона — бывшего морского котика и одного из сыновей Джона Даттона. После событий финала пятого сезона он продаёт ранчо и пытается начать новую жизнь. Только прошлое Даттонов так просто не отпускает.
Кейси Даттон меняет правила игры
В новом сериале Кейси вступает в элитное подразделение федеральных маршалов США. Его задача — бороться с преступностью в Монтане, где закон часто приходится защищать буквально силой.
Опыт морского пехотинца и навыки ковбоя превращают героя в идеального охотника за преступниками. Вместе с ним работает команда маршалов: Пит Кэлвин, Белль Скиннер, Андреа Круз и Майлз Киттл. В истории остаётся и его сын Тейт, который становится частью новой жизни отца.
Гибрид вестерна и криминального сериала
О разработке проекта стало известно в марте 2025 года. Съёмки стартовали осенью того же года, а премьера первого сезона состоялась 1 марта 2026 года.
Тейлор Шеридан описывает сериал как гибрид современного вестерна и криминальной драмы с более динамичным и эпизодическим повествованием. Режиссёрами выступили Кристофер Чулак («По волчьим законам», «Лонгмайр») и Грег Яйтанс («Старик»).
График выхода серий
|
Серия
|
Дата выхода
|
1
|
1 марта 2026, вышла
|
2
|
8 марта 2026
|
3
|
15 марта 2026
|
4
|
22 марта 2026
|
5
|
29 марта 2026
|
6
|
5 апреля 2026
|
7
|
12 апреля 2026
|
8
|
19 апреля 2026
|
9
|
26 апреля 2026
|
10
|
3 мая 2026
|
11
|
10 мая 2026
|
12
|
17 мая 2026
|
13
|
24 мая 2026
Новый этап вселенной «Йеллоустоуна»
Вселенная Тейлора Шеридана продолжает расти. После успеха сериалов «1883», «1923» и «Король Талсы» новый проект делает ставку на экшен и истории правоохранителей.
«Йеллоустоун: Маршалы» показывает другую сторону Монтаны — место, где ковбойские правила всё ещё работают, а закон приходится защищать на границе между цивилизацией и дикой природой.