От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Франшиза «Три богатыря» давно перешла из категории «детский мультфильм» в разряд устойчивого культурного явления. Эти картины стабильно собирают аудиторию в кинотеатрах, выходят почти каждый год и остаются узнаваемыми даже для тех, кто не смотрел ни одной части целиком.
За два десятилетия проект пережил смену режиссеров, форматов и акцентов — от почти эпического старта до легких фарсовых историй с Конем Юлием в главной роли.
К декабрю 2025 года серия насчитывает 14 полнометражных фильмов и два мини-сериала, и далеко не все из них одинаково любимы зрителями. Одни картины до сих пор считаются эталонными, другие — вызывают вопросы даже у самых лояльных поклонников. Именно поэтому интерес к рейтингам франшизы не ослабевает: «Три богатыря» — редкий пример серии, где разрыв между лучшими и худшими частями особенно заметен.
25 декабря 2025 года, сегодня, в прокат вышла «Три богатыря и свет клином». Пока зрители гадают, сможет ли новинка вернуть проекту былую форму, самое время зафиксировать расстановку сил до премьеры и посмотреть, какие истории действительно удерживают репутацию серии, а какие давно тянут ее вниз.
Полный рейтинг мультфильмов «Три богатыря» по версии зрителей
|
№
|
Полное название мультфильма
|
Год
|
Рейтинг Кинопоиска
|
1
|
Алеша Попович и Тугарин Змей
|
2004
|
8.0
|
2
|
Три богатыря. Ни дня без подвига
|
2024
|
7.8
|
3
|
Три богатыря. Ни дня без подвига — 2
|
2025
|
7.7
|
4
|
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
|
2006
|
7.6
|
5
|
Три богатыря и Конь на троне
|
2021
|
7.5
|
6
|
Конь Юлий и большие скачки
|
2020
|
7.4
|
7
|
Илья Муромец и Соловей Разбойник
|
2007
|
7.3
|
8
|
Три богатыря и Наследница престола
|
2018
|
7.2
|
9
|
Три богатыря и Пуп Земли
|
2023
|
7.0
|
10
|
Три богатыря и Шамаханская царица
|
2010
|
7.0
|
11
|
Три богатыря и принцесса Египта
|
2017
|
6.0
|
12
|
Три богатыря: Ход конем
|
2014
|
5.9
|
13
|
Три богатыря и Морской царь
|
2016
|
5.8
|
14
|
Три богатыря на дальних берегах
|
2012
|
5.7
|
—
|
Три богатыря и свет клином
|
2025
|
—
Рейтинг ясно показывает главное: чем ближе фильм к истокам франшизы, тем выше зрительское доверие. Первые картины выигрывают за счет простоты, ясного конфликта и баланса юмора и сказки. Более поздние части часто уходят в самоповторы, ситуативные шутки и чрезмерную ставку на второстепенных персонажей.
На этом фоне «Три богатыря и свет клином» оказываются в непростой позиции. С одной стороны — усталость аудитории от ежегодных релизов. С другой — очевидный запрос на возвращение к более собранному и осмысленному формату.
Сможет ли новая часть изменить положение франшизы в рейтинге, станет понятно уже после новогоднего проката. Пока же у «Богатырей» остается редкая для российского анимационного рынка привилегия: зрители все еще готовы смотреть — но ждут повода верить.
