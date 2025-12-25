От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Очередная премьера уже в кино, поэтому можно пересмотреть все предыдущие части.

Франшиза «Три богатыря» давно перешла из категории «детский мультфильм» в разряд устойчивого культурного явления. Эти картины стабильно собирают аудиторию в кинотеатрах, выходят почти каждый год и остаются узнаваемыми даже для тех, кто не смотрел ни одной части целиком.

За два десятилетия проект пережил смену режиссеров, форматов и акцентов — от почти эпического старта до легких фарсовых историй с Конем Юлием в главной роли.

К декабрю 2025 года серия насчитывает 14 полнометражных фильмов и два мини-сериала, и далеко не все из них одинаково любимы зрителями. Одни картины до сих пор считаются эталонными, другие — вызывают вопросы даже у самых лояльных поклонников. Именно поэтому интерес к рейтингам франшизы не ослабевает: «Три богатыря» — редкий пример серии, где разрыв между лучшими и худшими частями особенно заметен.

25 декабря 2025 года, сегодня, в прокат вышла «Три богатыря и свет клином». Пока зрители гадают, сможет ли новинка вернуть проекту былую форму, самое время зафиксировать расстановку сил до премьеры и посмотреть, какие истории действительно удерживают репутацию серии, а какие давно тянут ее вниз.

Полный рейтинг мультфильмов «Три богатыря» по версии зрителей

№ Полное название мультфильма Год Рейтинг Кинопоиска 1 Алеша Попович и Тугарин Змей 2004 8.0 2 Три богатыря. Ни дня без подвига 2024 7.8 3 Три богатыря. Ни дня без подвига — 2 2025 7.7 4 Добрыня Никитич и Змей Горыныч 2006 7.6 5 Три богатыря и Конь на троне 2021 7.5 6 Конь Юлий и большие скачки 2020 7.4 7 Илья Муромец и Соловей Разбойник 2007 7.3 8 Три богатыря и Наследница престола 2018 7.2 9 Три богатыря и Пуп Земли 2023 7.0 10 Три богатыря и Шамаханская царица 2010 7.0 11 Три богатыря и принцесса Египта 2017 6.0 12 Три богатыря: Ход конем 2014 5.9 13 Три богатыря и Морской царь 2016 5.8 14 Три богатыря на дальних берегах 2012 5.7 — Три богатыря и свет клином 2025 —

Рейтинг ясно показывает главное: чем ближе фильм к истокам франшизы, тем выше зрительское доверие. Первые картины выигрывают за счет простоты, ясного конфликта и баланса юмора и сказки. Более поздние части часто уходят в самоповторы, ситуативные шутки и чрезмерную ставку на второстепенных персонажей.

На этом фоне «Три богатыря и свет клином» оказываются в непростой позиции. С одной стороны — усталость аудитории от ежегодных релизов. С другой — очевидный запрос на возвращение к более собранному и осмысленному формату.

Сможет ли новая часть изменить положение франшизы в рейтинге, станет понятно уже после новогоднего проката. Пока же у «Богатырей» остается редкая для российского анимационного рынка привилегия: зрители все еще готовы смотреть — но ждут повода верить.

