От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

25 декабря 2025 07:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)

Очередная премьера уже в кино, поэтому можно пересмотреть все предыдущие части. 

Франшиза «Три богатыря» давно перешла из категории «детский мультфильм» в разряд устойчивого культурного явления. Эти картины стабильно собирают аудиторию в кинотеатрах, выходят почти каждый год и остаются узнаваемыми даже для тех, кто не смотрел ни одной части целиком.

За два десятилетия проект пережил смену режиссеров, форматов и акцентов — от почти эпического старта до легких фарсовых историй с Конем Юлием в главной роли.

К декабрю 2025 года серия насчитывает 14 полнометражных фильмов и два мини-сериала, и далеко не все из них одинаково любимы зрителями. Одни картины до сих пор считаются эталонными, другие — вызывают вопросы даже у самых лояльных поклонников. Именно поэтому интерес к рейтингам франшизы не ослабевает: «Три богатыря» — редкий пример серии, где разрыв между лучшими и худшими частями особенно заметен.

25 декабря 2025 года, сегодня, в прокат вышла «Три богатыря и свет клином». Пока зрители гадают, сможет ли новинка вернуть проекту былую форму, самое время зафиксировать расстановку сил до премьеры и посмотреть, какие истории действительно удерживают репутацию серии, а какие давно тянут ее вниз.

Полный рейтинг мультфильмов «Три богатыря» по версии зрителей

Полное название мультфильма

Год

Рейтинг Кинопоиска

1

Алеша Попович и Тугарин Змей

2004

8.0

2

Три богатыря. Ни дня без подвига

2024

7.8

3

Три богатыря. Ни дня без подвига — 2

2025

7.7

4

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

2006

7.6

5

Три богатыря и Конь на троне

2021

7.5

6

Конь Юлий и большие скачки

2020

7.4

7

Илья Муромец и Соловей Разбойник

2007

7.3

8

Три богатыря и Наследница престола

2018

7.2

9

Три богатыря и Пуп Земли

2023

7.0

10

Три богатыря и Шамаханская царица

2010

7.0

11

Три богатыря и принцесса Египта

2017

6.0

12

Три богатыря: Ход конем

2014

5.9

13

Три богатыря и Морской царь

2016

5.8

14

Три богатыря на дальних берегах

2012

5.7

Три богатыря и свет клином

2025

Рейтинг ясно показывает главное: чем ближе фильм к истокам франшизы, тем выше зрительское доверие. Первые картины выигрывают за счет простоты, ясного конфликта и баланса юмора и сказки. Более поздние части часто уходят в самоповторы, ситуативные шутки и чрезмерную ставку на второстепенных персонажей.

На этом фоне «Три богатыря и свет клином» оказываются в непростой позиции. С одной стороны — усталость аудитории от ежегодных релизов. С другой — очевидный запрос на возвращение к более собранному и осмысленному формату.

Сможет ли новая часть изменить положение франшизы в рейтинге, станет понятно уже после новогоднего проката. Пока же у «Богатырей» остается редкая для российского анимационного рынка привилегия: зрители все еще готовы смотреть — но ждут повода верить.

Читайте также: Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
