Осторожно, спойлеры! Краткое описание всех 16 серий 5 сезона «Спасской», после которых отдыхать в Сочи больше не захочется

Пятый сезон сериала «Спасская» — это возвращение любимого детектива в новом масштабе. Сочи, солнце, море и преступления, от которых стынет кровь. Следователь Анна Спасская (Карина Андоленко) оказывается втянута в серию загадочных убийств, где прошлое и настоящее сплетаются в узел, развязать который сможет только она.

1 серия. «Пламя любви», часть 1

Анна сталкивается с новым делом — в Сочи найдено сгоревшее тело женщины. ДНК подтверждает: это Татьяна Кудрявцева, сводная сестра Владислава Романова, бывшего возлюбленного Спасской. Романов приезжает помочь, и вскоре всплывает имя коллеги Татьяны — Марлена Соколовского, который ей угрожал. Расследование превращается в личную драму.

2 серия. «Пламя любви», часть 2

В лесу находят второе сгоревшее тело — школьного психолога Ольгу Кузнецову. Обе жертвы связаны с одной школой. Следствие выходит на физрука Максима, уволенного за домогательства. Впервые появляется ощущение, что убийца действует по принципу «очищения».

3 серия. «Во тьме», часть 1

Во время вечеринки в ресторане «Во тьме» умирает владелица сети заправок Софья Королёва. В её бокал подмешан яд. Подозрение падает на бывшего мужа Харитонова, который теперь унаследует бизнес. Но за внешним блеском элиты скрывается куда более грязная история.

4 серия. «Во тьме», часть 2

Харитонова находят мёртвым. Камеры не работали, записи исчезли. Убийство Королёвой оказывается лишь частью семейной войны за власть. Спасская понимает: деньги здесь давно не цель — это повод мстить.

5 серия. «За всё нужно платить», часть 1

В клубе «До рассвета» убит бухгалтер Владимир Шестаков. У подозреваемого — долг и проигранные деньги. Спасская узнаёт, что её враг Шалаев пропал, и понимает, что кто-то вновь играет против неё. В это время её бабушка строит свои матримониальные планы — явно не к месту.

6 серия. «За всё нужно платить», часть 2

Покушение на начальника охраны клуба Колобкова открывает новую линию: у него находят фото девушки, недавно убитой. Следствие оборачивается цепочкой взаимных предательств, а Анна чувствует, что приближается к более крупному игроку.

7 серия. «Неспортивное поведение», часть 1

Боец Малышев умирает прямо на ринге. Врачи говорят о сердце, но улики — об убийстве. Найденный шприц доказывает, что его отравили. Случай открывает двери в мир спортивных интриг, ставок и продажных промоутеров.

8 серия. «Неспортивное поведение», часть 2

Погибает промоутер Ершов — его убили ударом электрошокера. Он оказывается тем, кто расследовал старое ДТП, в котором погибла семья Малышева. Месть, замаскированная под случайность, становится новой темой для Спасской.

9 серия. «Игрушка», часть 1

На задании погибает коллега Анны. Её отстраняют, но она продолжает работать тайно. Параллельно происходит убийство девушки Мирославы — на её теле след от укуса редкой змеи. Деталь, которая меняет всё.

10 серия. «Игрушка», часть 2

Найдена мёртвой подруга Мирославы — Ксения. Сцена убийства инсценирована под самоубийство. Спасская доказывает: в машине был ещё кто-то. Пазл складывается — убийца действует не один.

11 серия. «Кино…», часть 1

На съёмках фильма актриса случайно убивает продюсера Лебедева. Бутафорский пистолет оказался настоящим. Кино становится зеркалом преступления, где сценарий подменён задолго до выстрела.

12 серия. «Кино…», часть 2

Всё указывает на актрису Изотову, но Спасская не верит в очевидное. Истина лежит на дне моря — вместе с утонувшим пистолетом.

13 серия. «Глава “Семьи”», часть 1

Труп у горного водопада. Жертву сбросили, но убили заранее. Вскоре Спасская выходит на центр «Семья» — психологическую секту под видом помощи.

14 серия. «Глава “Семьи”», часть 2

Убитый — хирург Макеев. Его жена посещала «Семью» после смерти дочери. Убийство оказывается частью экспериментов, где лечили боль... страхом.

15 серия. «Вино и кровь одного цвета», часть 1

Во время винной ярмарки убит винодел Кошелев. Конфликты, ревность, долги — за этим стоит не просто преступление, а борьба за влияние.

16 серия. «Вино и кровь одного цвета», часть 2

Погибает ещё один винодел — Журавлёв. Убийца действует точно и без эмоций. Спасская с Романовым выходят на след Емельянова — бывшего начальника розыска, считавшегося мёртвым. Финал — оглушительный: старые враги возвращаются, чтобы закончить начатое.

Итог

Пятый сезон «Спасской» — это острый детектив с человеческим лицом. Здесь нет лишнего пафоса, только правда и боль. Анна Спасская — не просто следователь, она — женщина, для которой долг важнее покоя. И кажется, в шестом сезоне покой ей снова не светит.

