Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин

В следующую тёмную ночь вы вряд ли захотите включать свет.

Хэллоуин — идеальный повод устроить себе ночь киноужасов. Netflix приготовил коллекцию фильмов, которые не просто пугают, а остаются в голове надолго.

От классики слэшеров до новых психологических кошмаров — вот пять лучших вариантов для тех, кто не боится смотреть в темноту.

«Дожить до рассвета» (Until Dawn, 2025)

Пятеро друзей отправляются искать пропавшую девушку — и застревают в петле времени, где ночь бесконечно повторяется. Каждый раз их ждут новые убийцы, монстры и варианты смерти.

С каждой попыткой выжить всё труднее, а до рассвета ещё далеко. Новая премьера Netflix, которая уже собрала массу обсуждений и рейтинги выше 7,0 на IMDb.

«Паутина» (Cobweb, 2023)

Мальчик слышит странные звуки за стеной — и вскоре понимает, что там кто-то живёт. Его родители делают вид, что ничего не происходит, но когда он находит потайную дверь, становится ясно: семья хранит страшную тайну.

Мрачная атмосфера, детская перспектива и мощная игра Лиззи Каплан превращают фильм в идеальный хоррор для вечера с одеялом и чаем.

«Крип» (Creep, 2014)

Главный герой соглашается снять видео для умирающего клиента. Кажется, всё просто — пока мужчина не начинает вести себя слишком странно.

Постепенно становится ясно, что он вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Минималистичный, камерный и пугающе реалистичный триллер, который доводит до мурашек без литров крови.

«Ритуал» (The Ritual, 2017)

Четверо друзей идут в поход по Швеции, чтобы почтить память погибшего товарища. Но в лесу их ждёт нечто древнее и зловещее.

Мистические знаки, ночные кошмары и хруст веток в темноте — этот фильм идеально подходит для осенней ночи, когда за окном ветер и дождь.

«Техасская резня бензопилой» (The Texas Chain Saw Massacre, 1974)

Классика, без которой ни один Хэллоуин не будет полным. Молодёжь едет через Техас и попадает в дом к семье каннибалов.

Крики, бензопила и легендарный Лицо из кожи — всё здесь по-настоящему дико и страшно, несмотря на прошедшие десятилетия.

Включите свет, если сможете. А лучше — нет.

