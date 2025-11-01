Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек

Всю последнюю неделю обсуждается инициатива по запрету мультсериала «Маша и Медведь». Общественники обратили внимание, что анимация, в которой девочка живет одна с хищником, вряд ли является образцом традиционных ценностей.

На защиту хита встали зрители разных возрастов и статусов — от детей до звезд кино и политиков. А в Сети не утихают обсуждения мультика. И, как отметили некоторые комментаторы, отдельные серии «Маши и Медведя» действительно не стоило бы показывать.

Мнение зрителей о «Маше и Медведе»

В проекте уже более 160 серий, и это не считая спин-оффов. Но зрители полагают, что далеко не все эпизоды получились удачными.

Против радикального запрета «Маши и Медведя» единогласно высказываются все пользователи Сети. Но некоторые серии все же стоит ограничить к показу, считают комментаторы. Особенное негодование вызывал один эпизод.

«В одной из серий на празднике все начинают кидаться друг в друга едой, и им весело от этого действия. Вот эту серию я бы точно убрала. Подражание американцам, это только у них кидаться едой нормально и смешно. У нас детей учат уважать еду, не выбрасывать и уж ни в коем случае не бросать ее в другого человека», — пишут зрители.

Судя по всему, речь идет о серии «День хороших манер» — 88-м эпизоде пятого сезона. В этой серии празднование дня рождения Медведя заканчивается настоящим «побоищем едой». Панда случайно роняет торт и в отчаянии швыряет испорченный десерт.

Его цель — Маша, но снаряд попадает в Розочку. Это становится началом масштабного сражения. На официальном YouTube-канале мультсериала этот веселый эпизод собрал впечатляющие 127 млн просмотров.

Запрет «Маши и Медведя»

На этой неделе прозвучало предложение о запрете популярного мультсериала «Маша и Медведь». Инициаторы обращения утверждают, что содержание мультфильма противоречит устоявшимся семейным ценностям.

По мнению активистов, история о девочке, проживающей в лесу без родительского присмотра, способна сформировать у детей искаженное представление о семейных отношениях. Особую критику вызвал эпизод, где медведица выбирает кавалера, руководствуясь материальными соображениями.

Авторы инициативы настаивают: подобный контент не должен быть доступен несовершеннолетним без соответствующих возрастных ограничений.

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».