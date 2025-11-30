«Оставь меня, старушка, я в печали»: уверены, что вспомните все 6 фраз из культовых советских фильмов? (тест)

Советские фильмы уже давно стали хитами, а фразы из них с легкостью ворвались в нашу жизнь. Они меткие, бьют не в бровь, а в глаз, и отлично передают эмоции.

Однако порой сложно вспомнить, из какого фильма та или иная крылатая фраза. За столько лет, столько повторных пересмотров все перемешалось в памяти! Но редакция «Киноафиши» уверена, что вы кое-что запомнили.

А проверить свою память вы сможете благодаря нашему тесту. Мы выбрали 6 культовых выражений из советских шедевров. Попробуйте угадать, из какого они фильма!

