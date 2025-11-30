Меню
«Оставь меня, старушка, я в печали»: уверены, что вспомните все 6 фраз из культовых советских фильмов? (тест)

30 ноября 2025 17:38
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Придется покопаться в лабиринтах памяти.

Советские фильмы уже давно стали хитами, а фразы из них с легкостью ворвались в нашу жизнь. Они меткие, бьют не в бровь, а в глаз, и отлично передают эмоции.

Однако порой сложно вспомнить, из какого фильма та или иная крылатая фраза. За столько лет, столько повторных пересмотров все перемешалось в памяти! Но редакция «Киноафиши» уверена, что вы кое-что запомнили.

А проверить свою память вы сможете благодаря нашему тесту. Мы выбрали 6 культовых выражений из советских шедевров. Попробуйте угадать, из какого они фильма!

Ранее мы писали: Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
