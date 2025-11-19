Меню
Киноафиша Статьи Так вот в чем секрет успеха Лео Ди Каприо и не только: оказывается, некоторые люди рождены для того, чтобы играть драматические роли

19 ноября 2025 11:15
Леонардо Ди Каприо

Эксперт объяснила, почему одним актёрам легче работать в жанре ужаса, а другим ближе романтический жанр.

Айгуль Хуснетдинова, таролог, медиум и экстрасенс, в беседе с «Киноафишей» рассказала, какие знаки зодиака лучше всего адаптируются к эмоциям, которые требуют хорроры и психологические триллеры.

Эксперт подчеркнула, что речь идёт, прежде всего про устойчивость и способность актёра оставаться собранным, когда роль требует тяжёлых переживаний.

Скорпионы — актёры, которые выдерживают эмоциональное давление

Айгуль Хуснетдинова уверена: центральный знак для хорроров — Скорпион. Они идут в сложные роли осознанно, как на испытание.

«В хоррорах особенно хороши Скорпионы. Для них любая роль — вызов. Им свойственна эмоциональная изменчивость, и они выдерживают сложные роли».

Она упомянула Леонардо Ди Каприо — Скорпиона, у которого в начале карьеры были роли, требующие глубокого погружения.

Эксперт также выделила Мэттью Макконахи, тоже Скорпиона: его путь от романтических комедий к фильмам уровня «Далласского клуба покупателей» показывает тот же тип внутренней гибкости.

«Далласский клуб покупателей»

Весы — знак, который держит равновесие даже в самых мрачных жанрах

По словам Хуснетдиновой, хорроры требуют от актёра психической собранности: выдерживать стресс на площадке бывает тяжелее, чем играть романтические переживания.

«Весы — это люди, которые психически могут выдерживать кошмар, в который им приходится погружаться по сценарию».

Баланс — их сильная сторона, поэтому Весы хорошо вписываются и в триллеры, и в напряжённые драмы.

Девы и Козероги — те, кто остаются спокойными даже, когда сюжет рушится

Эксперт отметила: в хоррорах часто есть персонаж, который не теряет голову — следователь, аналитик, человек, сохраняющий хладнокровие там, где остальные ломаются. И тут на пьедестал выходят представители совершенно иных знаков.

«В хоррорах есть тот, кто сохраняет спокойствие. Это земные знаки — Девы и Козероги. Чтобы не "поехала крыша", нужна устойчивость».

Такая внутренняя дисциплина делает их особенно убедительными в ролях людей, которые сталкиваются с угрозой лицом к лицу.

Также прочитайте: «Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции»

Фото: Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны» (2023), «Далласский клуб покупателей» (2013)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
