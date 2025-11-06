Российские сценаристы давно поняли очевидное: никакая выдумка не сравнится с тем, что происходит в реальности. Многие детективные хиты созданы на основе настоящих дел, где следователи годами искали маньяков, а город жил в страхе.

В этой подборке — 4 российских сериала, где сюжет опирается на реальные преступления, расследования и судьбы людей.

«Консультант» (2017)

Сериал переосмысляет дело Андрея Чикатило — одного из самых жестоких маньяков СССР. Его преступления десятилетиями держали в напряжении Ростовскую область, а расследование превратилось в череду ошибок и ложных подозрений.

В центре сюжета — следователь Олег Брагин, который уверен, что нашёл преступника, но приглашённый эксперт Широков разрушает его уверенность.

Авторы бережно обходят реальные имена, но фабула очевидна: это история о том, как легко система может ослепнуть — и как трудно доказать правду.

«Тень за спиной» (2019)

Основан на деле Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Бывший милиционер, десятки жертв, более двадцати лет расследования — материал, который невозможно выдумать.

Сериал показывает, как преступник использовал доверие людей в погонах, а следствие годами ходило по кругу. В судьбу городка вмешивается столичный следователь, и привычный ход событий меняется — именно так было и в реальной истории.

«Душегубы» (2019–2025)

Первый сезон вдохновлён делом Геннадия Михасевича — «витебского душителя», на счету которого более 300 преступлений. Ошибки следствия, подброшенные улики, давление на невиновных — всё это отражено в сериале.

Второй сезон опирается на преступления Николая Джумагалиева и Александра Скрынника: каннибализм, жестокость, побег из психлечебницы.

Создатели не приукрашивают — они показывают, каким был СССР накануне 90-х, когда страны сотрясали жуткие дела, от которых невозможно отмахнуться.

«Мерзлая земля» (2023)

Трагедия, основанная на деле таксиста Дмитрия Лебедя из Абакана. Он признан виновным в серии убийств, но сериал делает акцент не только на нём, но и на людях вокруг.

Главная героиня, таксистка Лариса, уверена, что её жениха обвинили ошибочно, и пытается разоблачить следствие — в то время как настоящий преступник продолжает действовать. История о том, как легко сломать жизнь и как сложно докопаться до истины.

По материалам дзен-канала Global Cinema

