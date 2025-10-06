Меню
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка

6 октября 2025 13:17
Кадры из фильмов «Я не киллер» (2023), «Примадонна» (2016), «Заклятие‑3: По воле дьявола» (2021), «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018)

Истории кажутся слишком странными.

Некоторые фильмы поражают зрителей своими сюжетами, настолько невероятными, что они кажутся плодом богатого воображения сценариста. Однако самым удивительным в этих историях является тот факт, что они основаны на реальных событиях.

Эти картины берут за основу подлинные истории, которые по своей драматичности, напряжённости и накалу страстей превосходят многие вымышленные сценарии. Собрали 4 таких фильма.

«Я не киллер»

Представьте себе скромного преподавателя философии по имени Гэри Джонсон. Он живет с двумя котами, поддерживает дружеские отношения с бывшей женой, а в свободное время... помогает полиции. Его работа — анализировать беседы людей, которые ищут киллера.

Но однажды спокойной жизни приходит конец. Гэри приходится самому сыграть роль наемного убийцы, чтобы полиция могла задержать заказчика. И неожиданно выясняется, что у тихого философа настоящий талант к перевоплощению.

Самое удивительное, что такая профессия действительно существует. Фильм Ричарда Линклейтера основан на биографии реального Гэри Джонсона — того самого профессора, который за 10 лет помог арестовать более 60 потенциальных заказчиков преступлений.

Правда, сюжетные повороты и особенно концовка фильма «Я не киллер» — это уже выдумка авторов.

Кадр из фильма «Я не киллер»

«Примадонна»

Начало XX века, оперная дива Флоренс Фостер Дженкинс берет уроки у лучших педагогов, собирает полные залы, а критики пишут о ней восторженные рецензии.

Но есть один нюанс — Флоренс совершенно не умела петь. Она не попадала ни в одну ноту, а её выступления скорее напоминали пародию. Сама певица искренне не замечала этого благодаря редкому заболеванию — амузии.

Окружающие тщательно поддерживали иллюзию её гениальности, подкупая журналистов и сдерживая смех в зале. В фильме «Примадонна» показано, что некоторые делали это из жалости к больной женщине. Хотя скорее всего, главную роль играло её состояние.

Эта невероятная история основана на реальных событиях: Флоренс Фостер Дженкинс существовала на самом деле.

Кадр из фильма «Примадонна»

«Заклятие‑3: По воле дьявола»

В ленте знаменитые охотники за привидениями Эд и Лоррейн Уоррены проводят обряд экзорцизма над мальчиком. Но что-то идет не так, и зло перебирается в скептически настроенного Арне Джонсона, который просто наблюдал за процессом. Спустя несколько месяцев тот совершает убийство.

Вся франшиза любит заявлять, что основана на реальных событиях. Герои и правда существовали — и Уоррены, и семьи, которым они помогали. Вот только в демонов и одержимость сегодня мало кто верит.

Но с «Заклятием‑3: По воле дьявола» вышла особенная история. Настоящий Арне Джонсон действительно присутствовал на обряде Уорренов, а потом и вправду совершил преступление. Его адвокат на суде пытался доказать, что юноша был одержим.

Присяжные три дня обсуждали вердикт, хотя доказательства были очевидны. В итоге Джонсона осудили, но он вышел на свободу всего через пять лет. Выходит, аргумент про дьявола сработал — по крайней мере, отчасти.

Кадр из фильма «Заклятие‑3: По воле дьявола»

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

После потери мужа и дочери Сара Винчестер начала строить удивительный особняк. Медиум убедил её, что семью преследует проклятие. Чтобы запутать призраков, вдова велела постоянно перестраивать дом, добавляя новые комнаты и лестницы в никуда.

Для проверки её психики компания направила к Саре врача. К его удивлению, женщина не сошла с ума — она действительно сталкивалась с чем-то необъяснимым.

Легендарный Дом Винчестеров до сих пор стоит в Сан-Хосе. Его хозяйка перестраивала здание всю жизнь, даже после землетрясения, уничтожившего три этажа. Получился настоящий архитектурный лабиринт с потайными ходами и окнами в пол.

Вряд ли Сару действительно преследовали призраки. Скорее всего, её горе нашло такой необычный выход. Зато последующие владельцы быстро сообразили, что мистические легенды — отличная приманка для туристов. Теперь это здание из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки» стало настоящей звездой путеводителей.

Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки осени.

Фото: Кадры из фильмов «Я не киллер» (2023), «Примадонна» (2016), «Заклятие‑3: По воле дьявола» (2021), «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
