Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка

Некоторые фильмы поражают зрителей своими сюжетами, настолько невероятными, что они кажутся плодом богатого воображения сценариста. Однако самым удивительным в этих историях является тот факт, что они основаны на реальных событиях.

Эти картины берут за основу подлинные истории, которые по своей драматичности, напряжённости и накалу страстей превосходят многие вымышленные сценарии. Собрали 4 таких фильма.

«Я не киллер»

Представьте себе скромного преподавателя философии по имени Гэри Джонсон. Он живет с двумя котами, поддерживает дружеские отношения с бывшей женой, а в свободное время... помогает полиции. Его работа — анализировать беседы людей, которые ищут киллера.

Но однажды спокойной жизни приходит конец. Гэри приходится самому сыграть роль наемного убийцы, чтобы полиция могла задержать заказчика. И неожиданно выясняется, что у тихого философа настоящий талант к перевоплощению.

Самое удивительное, что такая профессия действительно существует. Фильм Ричарда Линклейтера основан на биографии реального Гэри Джонсона — того самого профессора, который за 10 лет помог арестовать более 60 потенциальных заказчиков преступлений.

Правда, сюжетные повороты и особенно концовка фильма «Я не киллер» — это уже выдумка авторов.

«Примадонна»

Начало XX века, оперная дива Флоренс Фостер Дженкинс берет уроки у лучших педагогов, собирает полные залы, а критики пишут о ней восторженные рецензии.

Но есть один нюанс — Флоренс совершенно не умела петь. Она не попадала ни в одну ноту, а её выступления скорее напоминали пародию. Сама певица искренне не замечала этого благодаря редкому заболеванию — амузии.

Окружающие тщательно поддерживали иллюзию её гениальности, подкупая журналистов и сдерживая смех в зале. В фильме «Примадонна» показано, что некоторые делали это из жалости к больной женщине. Хотя скорее всего, главную роль играло её состояние.

Эта невероятная история основана на реальных событиях: Флоренс Фостер Дженкинс существовала на самом деле.

«Заклятие‑3: По воле дьявола»

В ленте знаменитые охотники за привидениями Эд и Лоррейн Уоррены проводят обряд экзорцизма над мальчиком. Но что-то идет не так, и зло перебирается в скептически настроенного Арне Джонсона, который просто наблюдал за процессом. Спустя несколько месяцев тот совершает убийство.

Вся франшиза любит заявлять, что основана на реальных событиях. Герои и правда существовали — и Уоррены, и семьи, которым они помогали. Вот только в демонов и одержимость сегодня мало кто верит.

Но с «Заклятием‑3: По воле дьявола» вышла особенная история. Настоящий Арне Джонсон действительно присутствовал на обряде Уорренов, а потом и вправду совершил преступление. Его адвокат на суде пытался доказать, что юноша был одержим.

Присяжные три дня обсуждали вердикт, хотя доказательства были очевидны. В итоге Джонсона осудили, но он вышел на свободу всего через пять лет. Выходит, аргумент про дьявола сработал — по крайней мере, отчасти.

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

После потери мужа и дочери Сара Винчестер начала строить удивительный особняк. Медиум убедил её, что семью преследует проклятие. Чтобы запутать призраков, вдова велела постоянно перестраивать дом, добавляя новые комнаты и лестницы в никуда.

Для проверки её психики компания направила к Саре врача. К его удивлению, женщина не сошла с ума — она действительно сталкивалась с чем-то необъяснимым.

Легендарный Дом Винчестеров до сих пор стоит в Сан-Хосе. Его хозяйка перестраивала здание всю жизнь, даже после землетрясения, уничтожившего три этажа. Получился настоящий архитектурный лабиринт с потайными ходами и окнами в пол.

Вряд ли Сару действительно преследовали призраки. Скорее всего, её горе нашло такой необычный выход. Зато последующие владельцы быстро сообразили, что мистические легенды — отличная приманка для туристов. Теперь это здание из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки» стало настоящей звездой путеводителей.

