Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Основано на реальных событиях или нет? Вокруг сериала НТВ «Позывной Альфа» столько споров, что я уже запуталась

Основано на реальных событиях или нет? Вокруг сериала НТВ «Позывной Альфа» столько споров, что я уже запуталась

28 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Позывной Альфа»

Рассказываем, где в киноленте правда, а где режиссеры немного приукрасили события.

Когда на экраны выходит сериал про легендарное спецподразделение, первый вопрос возникает сам собой. Это документ эпохи или художественная фантазия «по мотивам»?

«Позывной Альфа» с первых минут уверяет: все основано на реальных событиях. Но чем дальше смотришь, тем сложнее понять, где заканчиваются факты и начинается вымысел.

Что в сериале взято из реальности

Создатели опирались на реальные операции ЦСН ФСБ «А». Захваченный самолет, штурмы в местах массового скопления людей, освобождение заложников в СИЗО. Это не придуманные угрозы, а хорошо известные страницы истории подразделения.

В сериале показана и внутренняя структура службы, и работа под позывными, и жесткая дисциплина. Формально все выглядит как попытка рассказать о профессии без прикрас и сделать памятник людям, которые годами работали в тени.

Где начинается художественный вымысел

Проблема в том, что реальность здесь служит лишь фоном. Персонажи и их линии собраны в удобную для драмы конструкцию. Самый спорный элемент — история первой женщины в подразделении. По версии сериала ей приходится буквально выживать, доказывая право быть офицером.

Именно эта линия и вызвала наибольшее раздражение у ветеранов. По их словам, и детали службы, и поведение командиров, и сам дух «Альфы» искажены. Ошибки во внешнем виде, манере общения и подготовке бойцов превращают строгую реальность в телевизионный образ.

Так основан ли «Позывной Альфа» на реальных событиях? Да. Но это не реконструкция и не хроника. Это художественный сериал, который берет громкие факты и пересобирает их под законы экранной драматургии.

Фото: Кадр из сериала «Позывной Альфа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если детективы про полицию вам надоели, Okko показал тизер сериала «На льду» о фигурном катании (видео) Если детективы про полицию вам надоели, Okko показал тизер сериала «На льду» о фигурном катании (видео) Читать дальше 29 января 2026
Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Читать дальше 28 января 2026
«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х «Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х Читать дальше 28 января 2026
«Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года «Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года Читать дальше 28 января 2026
«Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя «Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя Читать дальше 26 января 2026
Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала Читать дальше 26 января 2026
«Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы «Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы Читать дальше 29 января 2026
Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Читать дальше 29 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше