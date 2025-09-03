«Основано на реальных событиях»? Ага, 5 раз! Три хоррора, которые нагло продают выдумку под видом правды

Магическая надпись «основано на реальных событиях» — почти гарантия успеха. Зритель верит, что на экране показывают чужой кошмар, который легко может случиться с ним. Особенно в хоррорах: страшнее демона, чем «тот самый, что жил за углом», ничего нет.

Голливуд давно понял, что реальность продаётся лучше любых спецэффектов. Но чаще всего она — миф, красиво упакованный в маркетинговую уловку.

Культ из мифа

«Техасская резня бензопилой» (1974) стала легендой ужаса не только из-за крови и шока, но и благодаря мифу о «реальной истории». Режиссёр Тоб Хупер уверял публику, что сюжет основан на правде. Народ поверил, что Кожаное Лицо — это реальный маньяк.

Вдохновил создателей серийный убийца Эд Гин, который действительно делал маски из кожи. Но ни бензопилы, ни массовой резни в его биографии не было. Маркетинговый ход сработал идеально: десятилетиями зрители путали вымысел с правдой, а фильм превратился в культ.

Амитивилль: дом, построенный на лжи

История дома на Оушен-авеню в Амитивилле стала золотой жилой для Голливуда. Рональд Дефео-младший действительно застрелил семью — факт. Но новые владельцы, Лутцы, добавили демонов, зелёную слизь и свинью с красными глазами. Позже выяснилось, что вся мистика была придумана вместе с адвокатом ради книги и экранизаций. Голливуду это не помешало: бренд «Амитивилль» приносит миллионы до сих пор.

Фантазия под видом документального кино

«Существо в корзине» (1982) представляли как основанное на реальном случае: якобы невидимый дух преследовал женщину. В фильме актрису Барбару Херши швыряют по комнате, а призрака даже «замораживают» приборами. На деле реальная героиня страдала психическими расстройствами и бедностью. Но кино превратило её трагедию в яркий хоррор, который до сих пор продают как «почти документальный», пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Почему мы верим в вымысел

Человеку хочется думать, что на экране показана чужая, но реальная история. Страшнее того, что «могло бы случиться», ничего нет. Голливуд использует этот страх, создавая целые миры на основе домыслов, слухов и откровенных выдумок.

Иногда вдохновением становятся реальные преступления, чаще — лишь газетные заголовки. Но зритель всё равно верит. И пока мы верим, кино продолжает играть с этой границей — путая факты и легенды.

