В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ

Триллер «Синтетика» снят по мотивам реального дела актрисы озвучания Алёны Андроновой, чей голос в 2023 году начали незаконно использовать в коммерческих проектах.
Создатели уже завершили съёмки фильма, премьера запланирована на 2026 год.
Сюжет
Главная героиня — звезда дубляжа Алёна. Однажды она узнаёт, что её уникальный голос незаконно используется в десятках сфер: от объявлений в аэропорту и видеоигр до сомнительной рекламы.
Источник — нейросеть крупного банка. Голос превращён в коммерческий инструмент без её согласия.
Чтобы вернуть себе контроль над тем, что принадлежит ей по праву, Алёна собирает команду: возлюбленного, юриста и журналистку. Им предстоит вступить в конфликт с большой корпорацией.
Реальная история в основе сценария
Прототипом стала актриса Алёна Андронова. В 2023 году вскрылось, что её голос, записанный для обучения голосового помощника банка, использовался в сторонних проектах, включая коммерческие и эротические чаты.
История вызвала широкий резонанс и стала поводом для судебных разбирательств.
Что говорят создатели
Анна Егоян, исполнившая главную роль, признаётся:
«Мне хотелось честно показать, что чувствует человек, когда у него забирают самое личное. История Алёны меня поразила — мало кто нашёл бы силы так бороться».
Продюсер Дарья Храмцова подчёркивает: «"Синтетика" — это не фантастика, а наша сегодняшняя действительность».
А продюсер Анастасия Перова добавляет, что фильм противопоставляет живое и искусственное, оставляя выбор за зрителем.
В фильме также снялись Михаил Тарабукин, Михаил Трухин, Александр Лазарев-младший и Павел Баршак.
